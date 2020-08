Nedvěd s Nicole vzali dcerku na sluníčko: To pivo je taťky!

Není nad to, když se umí spojit příjemné s užitečným. Hokejový velikán a milovník života Petr Nedvěd (48) je v tom přímo přeborník!

Už patnáct dnů je taťkou dcerky Naomi a náležitě si první otcovství užívá. S mamkou princezničky a svojí rozkošnou láskou Nicole Volfovou (25) drandí s kočárkem po metropoli, a jelikož je Praze zrovna abnormální hic, dělají občerstvovací přestávky. Tam, kde » Méďa « zastavuje tuze rád, tedy u restaurace.

„Hřeje nás slunce, láska a Naomi. Pro všechny, co by si chtěli rýpnout, to pivo není moje,“ napsala Nicole k fotce s dopravním prostředkem pro miminka a s pěnivým mokem v půllitru na parapetu. No jistě, ta dobrota z pípy patří k Petrovi, který prostě dostal při houpání maličké velkou žížu. Holt potřeboval doplnit tekutiny.