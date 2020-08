Kubalík zase řádil, McOilers balí. Na tiskovce pak kouzelně zamrzl | iSport.cz

Chicago zdolalo díky trefě Dominika Kubalíka Edmonton 3:2, sérii uzavřelo v poměru 3:1 na zápasy a postoupilo do prvního kola play off NHL. • profimedia.cz

Gólem na 3:2 rozhodl sérii s Edmontonem, poslal Connora McDavida a spol. vyklízet šatnu. Chicago postoupilo do prvního kola play off, Oilers si už škrtněte. Kubalík se proměnil v zabijáka, v tiskové místnosti pak zamrzl. To byl hodně kouzelný moment. • koláž iSport.cz

Další střelecká paráda snajpra z Plzně! Nepřemýšlel, nečekal, nezpracovával puk. Nahrávku od Jonathana Toewse okamžitě přeměnil v raketu, bleskově vypálil. Kouzlo Dominika Kubalíka pokračuje. Gólem na 3:2 rozhodl sérii s Edmontonem, poslal Connora McDavida a spol. vyklízet šatnu. Chicago postoupilo do prvního kola play off, Oilers si už škrtněte. Kubalík se proměnil v zabijáka, v tiskové místnosti pak zamrzl. To byl hodně kouzelný moment.

Jeden v něm nevidí nic. Druhý hodně. Takhle se dostal Dominik Kubalík do Chicaga. Když si uvědomíte, že v nekompletní základní části nastřílel 30 gólů, v prvním zápase play off s Edmontonem posbíral 5 bodů, čtvrtý duel série jeho gól rozhodl, dali byste za něj hodně vysokou protihodnotu. Blackhawks práva na něj získali v lednu 2019 od Los Angeles za pátou volbu draftu. Prakticky za nic.

„Viděli jsme ho několikrát, sledovali ho. Když jsme věděli, že se ho pokusíme získat, zaměřili jsme se na něj ještě víc. Bylo nám jasné, že do LA nepůjde, to byla zásadní věc. A nám se hodně líbil,“ pyšně vykládal pro The Athletic hlavní evropský skaut Chicaga Mats Hallin. Svoje postřehy k němu dal i český skaut Karel Pavlík, který se primárně soustředí na mladší hráče pro draft.

Teď je z Kubalíka eso Chicaga, už na konci své první sezony v NHL. „Říkali jsme si, že chceme sérii co nejdříve ukončit. Povedlo se. Vstřelit rozhodující gól je skvělý pocit, ale nejlepší je, že jdeme dál, že jsme sérii zvládli jako celý tým,“ sypal ze sebe po svém dalším velkém zápase s logem indiána na prsou.

Vítěznou trefu vymyslel svým klasickým stylem. Žádné velké přemýšlení. Rána a hotovo. Jonathan Toews pro Kubalíka vybojoval puk, on okamžitě sešteloval tělo k dokonalé střele. „Upřímně? Ani jsem se nedíval na branku. Snažil jsem se vystřelit tak rychle, jak jen to šlo, mířit nahoru. A jsem šťastný, že to vyšlo,“ popisoval pak český útočník klíčový zásah série.

VIDEO: Podívejte se na postupovou ránu Dominika Kubalíka

Chicago proti Edmontonu rozhodně nebylo pasováno na favorita. Vždyť proti němu stojí supertalentovaný Connor McDavid, co do individuálních schopností pravděpodobně nejlepší hokejista planety. On měl vládnout, plus jeho parťák Leon Draisaitl. Ve čtyřech zápasech proti Blackhawks nasbírali dohromady 15 bodů, dopředu nezklamali. Ale Oilers neukázali disciplinovaný hokej pro play off. Ukázali jen dvě hvězdy. Víc nic.

„Byla to divná sezona, každý vám to řekne. Nikdy nevíte, jaký bude návrat po tak dlouhé pauze. Říkal jsem si, že jsme měli opravdu dobrý tréninkový kemp, vypadali jsme slušně. Ale prohráli jsme tři zápasy ze čtyř, vypadli, tak to chodí,“ poznamenal McDavid.

Taky on gratuloval Kubalíkovi při podávání rukou, že jde s celým Chicagem dál. Nová hvězda Chicaga byla všeho plná a unavená. Poznali jste to na pozápasové tiskové konferenci. Vedle něj seděl spoluhráč Brandon Saad, odpovídal trochu monotónním hlasem na otázky novinářů. Český útočník najednou vypnul, seděl s kamennou tváří u stolu se Saadem. A kolem létala najednou spojení jako góly, první fantastický zápasy v play off s pěti body, vítězná trefa. Nic. Ticho.

WATCH: Brandon Saad and Dominik Kubalik discuss Friday's Game 4 win and series victory over the Oilers. pic.twitter.com/mhjkRa6u6M — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) August 8, 2020

Po chvíli se probral. „To byla otázka na mě?“ Saad se začal usmívat. „Jasně, dal jsi dnes vítězný gól, ne?“ V tu chvíli už se smál i Kubalík. „Omlouvám se, ale já neposlouchal. Můžete mi to prosím ještě jednou zopakovat?“ A tak si dotaz na své skvělé momenty v play off a vlastně čekal od téhle soutěže, vyslechl ještě jednou.

V play off nasbíral šest bodů, v tuhle chvíli patří na stejnou úroveň jako Jonathan Toews a Patrick Kane, esa Chicaga. On je jím taky. Dává svému týmu hodně lákavou možnost, že k němu stačí dostat puk a hned se rozhouká siréna. Zabijácký instinkt si přenesl z Evropy i do NHL. V play off se může těšit na souboj s Coloradem nebo s Vegas. „Pár let jsme ve vyřazovacích bojích chyběli. Byli jsme nedočkaví, abychom tuhle šanci s Oilers hned využili. Technicky vzato, teprve teď jsme se do play off dostali, takže skutečná zábava začíná,“ pronesl kapitán Toews. Těšíte se, co přijde dál?