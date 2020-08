Zázrak na ledě. NHL nechápe, Toronto nakopla i bitka staříka: Šílená noc! | iSport.cz

Být ve Scotiabank Areně tradiční návštěva atakující 20 tisíc diváků, možná by slavný stánek už nestál. Spadl by! "Domácí" Maple Leafs tu v nočním utkání předkola play off předvedli hotový zázrak na ledě. Za stavu 1:2 v sérii ztráceli ve čtvrtém duelu čtyři minuty před posledním klaksonen na Columbus tři branky, v hlavách navíc měli 21 hodin starou konfrontaci, kde promrhali vedení 3:0. Pak se ale začaly dít věci... Na takovou otočku NHL dlouho, možná nikdy, nezapomene! Sérii rozhodne pátý duel v noci z neděle na pondělí.

"Vůbec nevím, co si o tom mám myslet, abych byl upřímný. Jsem úplně prázdný, ale šťastný. Každý hráč našeho týmu zaslouží obrovský kredit, nevzdali jsme se, věřili i za stavu 0:3, když do konce chybělo pár minut. A otočili jsme to, každý v kabině může být na sebe maximálně pyšný, o tomto utkání se bude dlouho vyprávět," vysoukal ze sebe před novináři první hodnocení Auston Matthews, autor rozhodující trefy z prodloužení.

Když přitom v čase 54:18 Boone Jenner dostal do sítě Frederika Andersena třetí puk, zdálo se, že je rozhodnuto. Na Toronto by nikdo nevsadil ani cent. Maple Leafs ale odvolali v 56. minutě brankáře a s šesti hráči v poli vstřelili tři góly.

V 57. minutě snížil William Nylander. Ve stejné minutě je dostal na kontakt John Tavares. A 23 sekund před třetí sirénou vyrovnal Zach Hyman. Zápas pak rozhodl v 74. minutě v přesilové hře po faulu Nicka Foligna právě Matthews. Neskutečné, že?

V historii NHL jen další dva týmy dokázaly v play off otočit zápas, kdy ztrácely tři góly a na světelné tabuli zbývalo do konce méně než čtyři minuty! Byl to Edmonton ve třetím zápase prvního kola Stanley Cupu v roce 1997 proti Dallasu a Anaheim v utkání číslo pět druhé rundy v roce 2017 proti Oilers. A aby po předchozím utkání, ve kterém jste 3:0 vedli a padli, někdo takto zvrátil výsledek? To se nepovedlo vůbec nikomu.

Pro pamětníky: na startu play off roce 2013 vedlo Toronto v sedmém rozhodujícím zápase nad Bostonem 4:1, ale soupeř třemi kusy srovnal a v prodloužení rozhodl Patrice Bergeron. Bruins tehdy došli až do finále Stanley Cupu...

"Nikdy není konec, dokud rozhodčí naposledy nepískne. Dali jsme první gól, a najednou to bylo jen o dva. O 51 vteřin později se navíc prosadil John. Naše víra začala růst, raketově, to bylo zásadní. Všechno jsme pálili na branku, a když mi to tam 23 sekund před koncem spadlo, myslel jsem, že vybuchnu štěstím. A díky Austonově trefě jsme naživu, i když už jsme byli klinicky mrtví. Teď musíme zkrotit emoce a připravit se na pátou bitvu, pokud ji nezvládneme, bude tohle všechno k ničemu," nechal se slyšet Zach Hyman.

Matthews, se 47 góly třetí nejlepší střelec základní části, měl prsty ve třech ze čtyř branek svého týmu. Poprvé tak v NHL prožil v play off tříbodový večer, za 24 utkání nadstavby skóroval v kariéře už dvanáctkrát.

"Nezlobte se na mě, ale nebudu to pitvat. Všechno se děje z nějakého důvodu, chtěli to víc než my, proto vyhráli. My se připravíme na neděli," řekl Cam Atkinson, který otevřel skóre v čase 3:58.

Vítěz nedělní řežby se utká s poraženým z duelu Philadelphie s Tampou. "Po první třetině jsme museli hráče vyburcovat a nastartovat. Mým úkolem coby trenéra je jen na led posílat ty správné lidi. Musel jsem odvolat brankáře o dost dřív, než je to běžné. Ale co jsem měl dělat, od konce sezony nás dělilo 240 vteřin. Vzal jsem time-out, aby naši nejlepší hráči byli čerství, zbytek znáte," popsal Sheldon Keefe, šéf střídačky Toronta. "Bylo to sakra dlouhý den, úplně šílený, musím si jít odpočinout."

Jeho svěřencům pomohlo k obřímu zápisu do dějin i odstoupení Zacha Werenskiho, člena elitního obranného komanda Blue Jackets. Werenski skončil v zápase v polovině třetí třetiny, jak je v NHL obyčejem, vedení klubu k tomu nedodalo žádný komentář. "Naše výkony jsou slušná horská dráha, jednou jsme nahoře, jednou hodně dole," přiznal jeho parťák z obrany Seth Jones.

"Něco takového jsem nikdy nezažil, a to jsem toho prožil spousty," smál se 37letý Jason Spezza, nejstarší člen soupisky Toronta a majitel 1123 startů v NHL, který se ve druhé třetině snažil vyburcovat mátožné spoluhráče bitkou s Deanem Kukanem. "Nedělám to často, ale cítil jsem, že nějaký impuls sakra potřebujeme."

"Jason by radši umřel, než aby se vzdal. Takové je play off, těším se, co nám ještě přinese," zakončil Keefe.

