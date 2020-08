Zadina si plácl s Oceláři! Platí si pojistku, první zápasy až v září | iSport.cz

Dokud se nerozjede nový ročník NHL, bude hrát Filip Zadina (20 let) za třinecké Oceláře. Klub se tak dohodl se zástupci Detroitu Red Wings. Výrazně tomu pomohl sám hráč, který se bude finančně spolupodílet na uhrazení vysoké pojistky. Zadina by mohl v Třinci hrát do poloviny listopadu, než se rozběhnou přípravné kempy před startem NHL.

Sportovní ředitel třineckého klubu Jan Peterek ocenil Zadinovo gesto. „Bylo by velmi riskantní platit velké množství peněz za pojistku hráče NHL, když se může stát, že odehraje třeba jen tři utkání,“ glosoval Peterek. „Filip se nabídl, že se na finanční zátěži bude sám podílet. Je to ohromné gesto, kterého si vážíme. Ukazuje to, jak moc stojí o to si v Třinci zahrát.

Filip Zadina už s Oceláři na ledě trénuje. V klubu se potká se svým tátou Markem, který je asistentem Václava Varadi. „Pro mě to bylo jednoduché rozhodování,“ líčí Filip Zadina. „Třinec patří v Česku ke špičce. Myslím, že právě tady jsou nejlepší podmínky pro hokej.“ Dalším plusem byla osoba trenéra Varadi. „Vedl mě v juniorské reprezentaci, vyhráli jsme pod ním Hlinka Gretzky Cup.“

Varaďa o mladého útočníka, který za Detroit v NHL odehrál 37 zápasů s bilancí 18 bodů (9+9), velmi stál. Sám kontaktoval svého někdejšího protihráče a v současnosti generálního manažera Detroitu Steva Yzermana. „Jsem rád, že se situace s Filipem nakonec podařila dotáhnout do zdárného konce a bude u nás působit,“ těší Varaďu. „Kontaktoval jsem Steva Yzermana, nastínil mu naše plány s Filipem a vizi jeho využití v rámci pauzy v NHL. Vedení Detroitu i Filip ví, že u nás bude poctivě pracovat, jak jsme zvyklí. Pro Red Wings bude dobré, že jejich mladý hráč odehraje před startem NHL zápasy v ostrém tempu.“

Do hry by Zadina mohl naskočit až těsně před startem extraligy. „Filipa budeme připravovat na ostrý start soutěže, která věřím, že začne v termínu,“ odhaluje Varaďa. Oceláři by měli začínat v pátek 18. září na ledě brněnské Komety. „Během září ještě budeme hrát přípravné utkání, kde by Filip mohl dostat prostor,“ dodal kouč.

