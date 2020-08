Dovolená u moře nemusí být vždy jen o šplouchání vln o luxusní jachtu a chytání slunečních paprsků. Přesvědčit se o tom mohl bývalý skvělý tenista Boris Becker (52). Tedy pokud se k němu doneslo to, co prohlásila jeho »ex«, když se k ní dostaly snímky, na kterých je on s novou partnerkou a společným synem.