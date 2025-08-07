Kvalita na straně Sparty. Ryneš jde nahoru, Birmančevič bez rozpaků na penaltu
Pražská Sparta vítězně vstoupila do 3. předkola Konferenční ligy. Na domácí půdě přehrála jerevanský Ararat 4:1.„Letenští splnili úkol. Kvalita a tempo bylo na jejich straně,“ hodnotí v Prvním dojmu Jiří Fejgl zápas s arménským outsiderem. „Líbil se mi Matěj Ryneš, byť tam měl ještě herní výpadky,“ vypíchl jeho kolega Petr Fantyš. „Jde nahoru,“ dodává Fejgl.
Redaktoři Sportu zároveň zkritizovali špatné postavení brankáře Sparty Petera Vindahla při inkasovaném gólu. Na konečných 4:1 naopak uzavřel z penalty Veljko Birmančevič, který svou trefu náležitě oslavil s kotlem. Po faulu na něj si vzal bez rozpaků míč a šel k puntíku. „Rrahmani koukal po tom míči, ale Birmančevič měl jasno, že kopat bude on,“ popisuje Fejgl.
Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.