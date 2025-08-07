Předplatné

Kvalita na straně Sparty. Ryneš jde nahoru, Birmančevič bez rozpaků na penaltu

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Kvalita na straně Sparty. Ryneš jde nahoru, Birma bez rozpaků na penaltu
Sparťanská děkovačka po vítězství nad Araratem
Sparťanská děkovačka po vítězství nad Araratem
Patrik Vydra vstřelil vyrovnávací gól Sparty
Spokojený trenér Sparty Brian Priske
Radost sparťanů po gólu Patrika Vydry
Veljko Birmančevič proměnil penaltu
Lukáš Haraslín diskutuje s rozhodčím
11
Fotogalerie
TV iSport
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (1)

Pražská Sparta vítězně vstoupila do 3. předkola Konferenční ligy. Na domácí půdě přehrála jerevanský Ararat 4:1.„Letenští splnili úkol. Kvalita a tempo bylo na jejich straně,“ hodnotí v Prvním dojmu Jiří Fejgl zápas s arménským outsiderem. „Líbil se mi Matěj Ryneš, byť tam měl ještě herní výpadky,“ vypíchl jeho kolega Petr Fantyš. „Jde nahoru,“ dodává Fejgl. 

Redaktoři Sportu zároveň zkritizovali špatné postavení brankáře Sparty Petera Vindahla při inkasovaném gólu. Na konečných 4:1 naopak uzavřel z penalty Veljko Birmančevič, který svou trefu náležitě oslavil s kotlem. Po faulu na něj si vzal bez rozpaků míč a šel k puntíku. „Rrahmani koukal po tom míči, ale Birmančevič měl jasno, že kopat bude on,“ popisuje Fejgl. 

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů