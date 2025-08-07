Trenér Araratu po porážce: Sparta je tým na úrovni Ligy mistrů, ne Konferenční ligy
Trenér fotbalistů Araratu-Armenia Tulipa považuje Spartu za tým na úrovni elitní Ligy mistrů, nikoli až třetí pohárové soutěže Konferenční ligy. Řekl to na tiskové konferenci po porážce 1:4 na Letné v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy. Třígólový rozdíl považuje před domácí odvetou za velký, i kvůli fanouškům ale bude chtít s jerevanským celkem odvést maximum.
„Tohle je jiná úroveň. Sparta má obrovskou herní kvalitu. Také chceme být týmem, který drží míč a dominuje zápasu, ale intenzita hry je úplně jiná. Úroveň hráčů Sparty je jinde. Jdeme postupnými kroky, abychom se na takovou úroveň taky dostali, ale pořád jsme od toho daleko. Myslím si, že Sparta je tým na úrovni Ligy mistrů, nikoli Konferenční ligy,“ prohlásil dvaapadesátiletý Portugalec.
Jeho svěřenci šli už v sedmé minutě překvapivě do vedení, Letenští ale ještě v první půli obrátili výsledek a po změně stran přidali další dvě branky. „První půle byla vyrovnanější. Jsme tým, který nerad hraje bez míče, ale v první půli jsme byli dost času bez něj. Ve druhé jsme se snažili mít víc šancí a být víc na balonu. Když jsem se ale zmínil o rozdílu v kvalitě, tak se projevuje právě ve chvíli, že jakmile soupeř získá míč, dovede ihned skórovat, a to se dnes Spartě povedlo. Měli jsme míč, ale jakmile ho vybojovali zpět, rychle přešli do protiútoku a zasadili nám ránu,“ uvedl Tulipa.
Odveta v arménské metropoli je na programu za týden. „Třígólový rozdíl je velký na to, abychom to doma obrátili. Dáme do toho maximum, abychom s tím něco udělali a potěšili naše fanoušky. Bude to velmi těžké, protože na Spartu se nepřipravuje snadno,“ řekl někdejší portugalský reprezentant, který trénuje Ararat-Armenii od června.