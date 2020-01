Podivný loket z tenisu? Ale ne. Becker se dostal do těžkého stadia jinak

Veřejnost šokovaly snímky někdejší německé tenisové hvězdy Borise Beckera (52). Ten se ukázal v Austrálii během premiérového ročníku ATP Cupu, kde je kapitánem německého týmu, a jeho naběhlých loktů si nešlo nevšimnout. Jak moc jsou tenisté ohroženi takzvaným tenisovým loktem a může to skutečně dojít do tak těžkého stádia?

Becker o svých problémech rozsáhle nehovořil, přiznal jen, že jeho problémy jsou vleklé a nepomáhají analgetika ani protizánětlivé léky. Jde v jeho případě o „tenisový loket“?

Diagnózu na dálku nehodlá stanovovat nikdo, přesto má fyzioterapeutka Kateřina Honová z pohledu na snímek Borise Beckera, v jednom jasno: „Takto tenisový loket nevypadá. Tenisový loket je přetížení až zánět šlach upínajících se na boční stranu lokte a tento zánět je spíše plošný.“

Lze tedy odhadnout, co má Becker za potíže? „Boule, jako je vidět na obrázku, je spíše příznakem tzv. studentského lokte (buzitis olecrani), což je zánětlivé onemocnění tíhového váčku na zadní straně lokte,“ dodává k fotografii někdejšího vynikajícího tenisty fyzioterapeutka.

Studentský loket je méně známý než notorický tenisový. Vzniká častým opíráním o lokty, proto nese takové označení. Mimo to ho může způsobit i opakované zvedání předmětů nad hlavu, úrazy lokte nebo výrazný kroutivý moment v tomto kloubu v některých sportech, jako je například baseball. Může být i projevem systémového onemocnění (revmatoidní artritida nebo dna).

Těžko by se u tenisového lokte také vysvětlovalo, proč má Becker výraznější projevy nemoci na své levé ruce, která přitom není tou dominantní – vždyť raketu držel v pravé. I to je jeden z důvodů, proč se domnívat, že jde o loket studentský. Není od věci také zmínit, že podle Kateřiny Honové se tenisté toho „tenisového“ nemusí obávat tak jako dřív: „Tito sportovci byli ohroženi vznikem tenisového lokte v dobách, kdy se používaly těžké rakety a výplet neměl takový charakter, jako dnes. Mimo to se více hlídá technika. Touto nemocí trpí překvapivě lidé pracující s počítačem. Tenisté tedy nejsou ohroženi víc než kdokoliv jiný.“