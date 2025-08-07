Kolotoč jak v Prátru. Hapal nechápal defenzivu, lžím o Rigovi v Anglii se Baník směje
Pavel Hapal je ofenzivně smýšlejícím trenérem, samozřejmě ho formovala už hráčská kariéra. Současný Baník pod jeho vedením má tyhle rysy taky, ale tohle byl už dost nebezpečný – na druhou stranu pro nezaujatého diváka extrémně zábavný – kolotoč. Skoro jako ve vídeňském Prátru. Ostrava si nakonec do Rakouska za výhru 4:3 nad Austrií veze jednogólový náskok. „Pro fanouška úžasný zápas, ale mě trápí ty tři inkasované góly a zranitelnost,“ hodnotil Hapal.
Ne, Tomáš Rigo nebyl osobně v Anglii jednat o svém přestupu do Stoke City, jak uváděla některá česká i britská média. „Už se tomu jen smějeme. Před přípravou jsme spolu prohodili pár slov. Říkal, že si potřeboval před zápasem odpočinout a zdřímnout, protože let byl náročný,“ podotkl s nádechem ironie Pavel Hapal. „Dnešní doba je taková, že vám možná umělá inteligence vytvoří všelijaké věci včetně fotek a článků...“ kroutil hlavou.
Byl to právě Rigo, kdo posadil v závěru centr ze standardní situace na hlavu Erika Prekopa. Slovenská kooperace vedla ke čtvrtému zásahu a rozhodla o bláznivém vítězství Slezanů.
Rodila se i díky ideální sestavě. Baník totiž konečně mohl nasadit to nejlepší, co má k dispozici. Včetně uzdraveného Michala Kohúta na „Ewertonově“ pozici, kde již na jaře úspěšně fungoval.
„Hodně nám pomohl. Myšlenkou, standardkou i produktivitou,“ přikývl kouč Pavel Hapal. „Akorát jsme mysleli, že vydrží trošku déle. Měl toho plné zuby,“ zmínil odchod po hodině hry za stavu 3:1.
Kromě Kohútova comebacku nabídl čtvrteční večer ve Vítkovicích další silný příběh, který by se dal klišovitě označit jako „from zero to hero“. David Buchta se po neproměněné penaltě ve Varšavě „vykoupil“ gólem a asistencí. Přes dvanáct tisíc fanoušků slavilo s ním, emoce byly extrémní.
„Na dva dny mě to položilo, bylo to náročné,“ nezastíral invertovaný pravý wingbek, jenž oba kanadské body zapsal díky přečíslování středu pole. „Necháváme hráčům dopředu volnost, ale tohle od nich chceme. Buchtič býval středový hráč, je mu to víc vlastní než Holzerovi či Kpozovi,“ popisoval Hapal strategický záměr. Tento taktický prvek aplikuje Ostrava delší dobu, ale například na Bohemians v úvodním kole to nemělo efekt jako tentokrát. Zaplaťpánbůh pro koeficient!
Bohužel pro FCB odhalila konfrontace s Austrií opět dost závažný problém – rychlost stoperů. Především Matěje Chaluše svlékly souboje s Mauricem Malonem (1+1) či Dominikem Fitzem (1+2) do naha. Nutno dodat, že obráncům nepomáhali ani záložníci, kterým se nedařilo zachytávat kolmé akce. Na bezmocného brankáře Dominika Holce se valil jeden rakouský útok za druhým, tribuny několikrát jen zahučely, když v jasné tutovce hosté selhali.
Na tuze atraktivní a oboustranně velmi otevřený duel koukali i fotbalisté z Olomouce, Zlína nebo Slovácka. Mimo jiné i rakouský útočník ve službách Uherského Hradiště Marko Kvasina, odchovanec Austrie nezapomněl na svůj původ a šel se do VIP sektoru pozdravit s managementem.
„Byli jsme jednoduše zranitelní,“ nechápal Hapal. „V pohárech to většinou bývají taktické bitvy, ale tohle byla přestřelka. V minulé sezoně jsme tyhle zápasy dokázali ubránit úplně v pohodě, ale tentokrát nám dělaly problémy prostrkávané míče za nás. A taky trávník,“ dodal.
Ano, ještě před pár týdny tolik vychvalovaný pažit je v bídném stavu. Po deštivém nedohraném utkání s Teplicemi se trhá, nemá dobrou barvu, nedrží. „Hrozně moc jsme klouzali, to by se nemělo stávat. Bohužel předtím hodně pršelo a voda zůstala pod podkladem. Předtím to bylo úžasné, ale počasí tomu asi moc nesvědčilo. Uvidíme, jak to bude vypadat za čtrnáct dní,“ popisoval Hapal.
Ještě předtím Baník na kluzkém trávníku v neděli čeká malé slezské derby s Karvinou, očekávat se dá znovu rotace. Určitě dojde na start Davida Lischky, jenž Chaluše dvacet minut před koncem nahradil. „Bylo to z taktických důvodů. Nebudu Chalyho kritizovat, nebylo to jen o něm, ale Lišák se teď jeví velice slušně. A i když tak možná nevypadá, je rychlostní typ,“ vysvětloval trenér.
A Austria? „My jsme ukázali naši opravdovou tvář: tu lepší v ofenzivě, tu horší v defenzivě. Věřím, že odvetu zvládneme,“ usmíval se trenér Vídně Stephan Helm, vyhlášený sympaťák a obrovský pohodář.