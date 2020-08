Kobe Bryant (†41) má smutné výročí! Hvězda dojala krásnou vzpomínkou

V neděli 23. srpna se basketbalový svět znovu ponořil do temnoty. Fanoušci NBA po celém světě si připomínají Kobeho Bryanta v den jeho 42. narozenin. Rány po smrti legendy, která náhle odešla letos v lednu, se stále nezacelily...

Kobe Bryant, jeho mladičká talentovaná dcera Gianna, a sedm dalších lidí zahynulo 26. ledna při havárii helikoptéry. LA Lakers, tým, se kterým spojil celou svou kariéru, ho uctí už v pondělí. Do zápasu s Portlandem naskočí ve speciální "Black Mamba" edici dresů s čísly 8 a 24, která Kobe nosíval.

"Není dne, kdy bych na něj nemyslel," vzpomněl před červencovým restartem sezony LeBron James. Je to symbolické - právě on Kobeho překonal v celkovém počtu bodů jen den před Bryantovou smrtí. Teď táhne právě Lakers v play off, kde před vítězstvím nad Portlandem ve druhém zápase série naposledy triumfovali v roce 2012.

"Každý den si ho naše organizace připomíná. Jeho a Gigi, myslíme na Vanessu a jejich dcerky... stále nosíme čísla 24, 8, a Giannino číslo 2 se ctí," dodal.