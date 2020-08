Past na Lakers? LeBrona vyzve MVP bubliny, rozehranost vs. odpočinek | iSport.cz

Pokud přejdou přes první kolo play off, plánují basketbalisté Los Angeles Lakers uctít památku Kobeho Bryanta černými dresy s nápisem Black Mamba. Může se ale stát, že si LeBron James a spol. řádně zapotí své původní uniformy, aby se k tomu dostali. Na úvod play off NBA vyhlížejí zlatofialový tým portlandští Trail Blazers. Ač jde o srážku nasazených jedniček a osmiček, může jít pro favority o velkou past.

Dohrávku základní části v Disney Worldu Lakers proklimbali. Z osmi zápasů vyhráli pouze tři s vědomím, že mají již jistý triumf v Západní konferenci. To Blazers se rvali jak zvíře zahnané do kouta. Během základní části zdecimovala tým zranění, v bublině už byli Damian Lillard a spol. téměř kompletní. A loňští finalisté Západní konference ukázali sílu. S bilancí 7:2 včetně vítězství v přímé bitvě o play off s Memphisem se nažhavili na novou misi.

„Lakers nejsou jedničkami Západu pro nic za nic, mají ve svém středu nejlepšího hráče světa. Ale my nebojovali jako šílení, abychom pak v play off dostali nakládačku. Vím, že máme šanci proti komukoliv,“ prohlásil Lillard, jenž byl jednomyslně zvolen MVP dohrávky v bublině. Za fantastická čísla: 37,6 bodu na zápas, 9,6 asistencí a 4,3 doskoku. Zaskvěl se 61 body či trojkou bez potíží vypálenou z půlky hřiště.

Útočné ohňostroje, to je hra Blazers. Nejlepší ofenzivní tým v bublině byl však zároveň téměř poslední v obranné efektivitě. A to může být naopak velký portlandský problém při boji s téměř všemocným duem LeBron James – Anthony Davis.

Pětatřicetiletý James se loni v premiérové sezoně za Lakers ani nedostal do play off, když však získal hvězdného parťáka, začal znovu diktovat. Poprvé v kariéře se stal nejlepším nahrávačem sezony. V bublině šla jeho produktivita dolů, hrál ale méně minut a šetřil síly. Po Disney Worldu jezdil na motorce, po každé tiskovce čekal na Davise, aby utužovali kamarádství.

„Ještě nejsem v play off módu, ani zbytek týmu není,“ prohlásil minulý týden. Zatímco osa Lakers šetřila síly, základní hráči Blazers střádali přes 40 minut na zápas v zoufalém sprintu do vyřazovacích bojů. Bosenský pivot Jusuf Nurkič například nastoupil k poslednímu utkání, ačkoliv se ráno dozvěděl, že mu na koronavirus zemřela babička.

A na stole je klasická otázka: bude víc rozehranost, či odpočinek?

Experti předvídají postup Lakers v pěti či šesti zápasech, Charles Barkley naopak předpověděl tažení Blazers až do finále NBA.

Zvláštní play off za zavřenými dveřmi bez výhody domácího prostředí může začít.

DVOJICE PRO 1. KOLO PLAY OFF NBA

VÝCHOD

Milwaukee-Orlando

Toronto-Brooklyn

Boston-Philadelphia

Miami-Indiana

ZÁPAD

LA Lakers-Portland

LA Clippers-Dallas

Denver-Utah

Houston-Oklahoma