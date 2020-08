Vémolova Lela: Dcerku jsem hlídala nepřetržitě. Stav Karlose mě vyděsil!

Prožila si pořádně perné chvíle. Nejprve Lelu Ceterovou vyděsily příznaky nákazy koronavirem u partnera Karlose Vémoly. „Měla jsem opravdu strach, co se bude dít, protože jsem ho v takovém stavu nikdy nezažila,“ přiznává populární Slovenka. O pár dnů později se navíc potvrdily její obavy, že se COVIDEM-19 nakazila i ona sama a její osmiměsíční dcera Lili. Následovalo několik probdělých nocí.

Kdy jste začali mít podezření, že je vaše dcerka Lili nakažena koronavirem?

„Nejprve měl příznaky Karlos, vysokou teplotu, zimnici... Přišlo to na něj v noci. Samozřejmě, že jsem se o něj bála, ale netušila jsem, že by to mohlo být něco takového. A druhý den se to začalo projevovat u Lilinky. Byla celá horká. Změřila jsem jí teplotu, a vyděsilo mě to.“

A jak se nákaza začala projevovat u vás?

„Mě začala bolet hlava, krk a cítila jsem bolest v kříži. Bylo to v sobotu, kdy se Karlos dozvěděl výsledek testu, takže už jsem věděla, že je zle. V neděli jsme šly do Vojenské nemocnice na testy, já i Lilinka. Bylo mi ale řečeno. Že se testují pouze roční děti, ale s ohledem na to, jaké měla teploty, červené oči, tak jí nakonec test přece jen udělali, aby měli jistotu.“

Co vám poradili, jak se o dceru starat?

„Řekli nám, že jí máme každé tři hodiny střídat čípky paralen a Nurofen. Každý má trochu jiný účinek. No a museli jsme Lilinku hlídat, aby nezačala mít febrilní křeče, aby neomdlela nebo jí nezapadl jazýček. Je to opravdu nebezpečné.“

Takže jste u ní trávila 24 hodin denně.

„První tři dny jsem se vůbec nevyspala, pořád jsem na ní dávala pozor, spala jsem s ní v dětském pokoji. Celou noc jsem ji sledovala a každou hodinu měřila teplotu. Takže jsem dopadla tak, že jsem totálně nevyspaná, mám kruhy pod očima, jako ještě nikdy.“

Jak je vám, co se týká projevů nemoci teď?

„Nemám čas myslet na to, jak mi je. (pousměje se) Ale teploty naštěstí už nemám.“

A byl vám partner schopný nějak pomáhat?

„Karlosovi bylo opravdu špatně, tak jsem od něj pomoc ani nevyžadovala. Chtěla jsem, aby se dal do kupy.“

Někteří lidé na sociálních sítích tvrdili, že si to Karlos vymýšlí, aby se vyhnul zápasu. Co si o tom myslíte?

„To je opravdu bláznovství. Byla jsem svědkem toho, jak mu bylo první noc špatně. A měla jsem skutečně strach, co se bude dít, protože jsem ho v takovém stavu nikdy nezažila. Nevěděla jsem vůbec, co mám dělat. Jestli volat sanitku… Měl vysokou teplotu, klepal se zimnicí a říkal, jak je mu zle. Takže už tu první noc jsem nespala kvůli němu.“

Ale teď už to zvládáte statečně.

„Zvládly to jiné rodiny, tak myslím, že to zvládneme i my.“

S ohledem na to, jak jste hodně sledovaný pár, tak předpokládám, že jste dostávali od lidi mnoho reakcí, že?

„To ano a musím říct, že mě ohromně těší, jaké množství lidí mi píše zprávy podpory. Přejí naší rodině brzké uzdravení. Ti lidé jsou opravdu zlatí, přející. A musím říct, že člověka v takové situaci i podobná podpora, nejen od rodiny, přátel, ale od té v uvozovkách instagramové rodiny velmi potěší. Je moc milé vědět, že na člověka někdo další myslí nebo třeba právě překonává to samé. Navzájem spolu soucítíme, je to skutečně příjemné.“