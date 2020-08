Vémola předložil test na COVID-19. Pochyby? Pod úrovní, řekl Novotný

Martin Dejdar dorazil do Karlos show • Michal Beránek / Sport

Není o čem. Jestli měl někdo doteď pochyby o zdravotním stavu Karlose Vémoly , už nemůže dostat jasnější důkaz. Pětatřicetiletý bijec uveřejnil prostřednictvím redakce iSport.cz svůj test na koronavir, který dokazuje, že má silný nález.

K předložení testu jej veřejně vyzýval Václav Mikulášek, zápasník, který se měl s Vémolou střetnout 26. září na půdě organizace Oktagon MMA. Kvůli zdravotnímu stavu českého Terminátora je ale souboj v ohrožení.

„Chci jen ten blbej test, o nic jiného nejde. Ať ten test vyfotí, hodí ho na sociální sítě, nebo mi ho pošle a jsem víc než spokojen,“ trval na předložení zápasník s přezdívkou Baba Jaga, protože Vémolovi nevěřil. Celý rozhovor čtěte ZDE>>> A to i po té, co se ukázalo, že koronavirem nebyl nakažen jen on, ale i jeho partnerka a dcera. „Říkám, přeju mu i celé jeho rodině zdraví. Nepřeji mu v tomto směru nic zlého.“

Vémolův stav a otazníky ohledně konání dlouho očekávané bitvy, vyvolaly i zjitřené diskuze mezi fanoušky obou bojovníků na sociálních sítích. Většina přála bijci z Olomouce brzké uzdravení, někteří ale dokonce tvrdili, že si nemoc vymýšlí, aby se vyhnul zápasu. K těmto domněnkám se vyjádřil i Ondřej Novotný , promotér organizace Oktagon, ve svém pořadu MMA letem světem:

„Myslím, že především není třeba jakkoliv spekulovat, jestli je Karlos skutečně nemocný nebo ne. Úroveň této debaty je pod úroveň kohokoliv, kdo ho alespoň trochu zná a je obeznámen s jeho vášní pro zápasy, pro přípravu, pro fight jako takový a ví, že by nikdy nic podobného nezinscenoval, je celým tělem, duší, myslí oddán tomu, že se chce vrhnout na svého soupeře. Takže tolik k nějakým hloupým komentům,“ uvedl Novotný.

A co na slova kritiků říká sám Vémola? Nechce se k celé věci teď vyjadřovat. Nejen, že mu není vůbec dobře, ale hlavně má doma nemocnou osmiměsíční dceru. Na řeči ohledně souboje ještě bude čas.