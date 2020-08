KARLOS SHOW speciál: Vémola se třemi „špičáky“ českého MMA v UFC

Terminátor ještě v plné síle. Když se natáčel speciální MMA díl pořadu Karlose Vémoly, cítil se ještě skvěle a těšil se na další zápas. Proto je jeho duel s Václavem Mikuláškem i jedním z témat, o kterých se s Jiřím Procházkou, Machmudem Muradovem a Davidem Dvořákem bavil. Došlo ale hlavně na jejich další plány v UFC nebo bojové styly. „Já si udělám na hlavě takový štít, a pak s údery, ať už jsou jakékoliv, počítám a je to moje hra,“ prozradil například český samuraj.

Když se natáčel MMA díl Karlos Show, Karlos Vémola ještě ani netušil, jak veliké problémy v podobě pozitivního testu na koronavirus jsou na obzoru. Byl ve skvělém rozpoložení a na pořadu je to znát.

„Tři největší špičáci, které v MMA máme,“ ohlásil své úspěšné kolegy. Jako první na pódium vystoupil nejúspěšnější český bijec Jiří Procházka, který má za sebou parádní premiéru v UFC. Hlavní muž pořadu se ho hned zeptal, jestli má vyhlédnutého soupeře, se kterým by se rád střetl.

„Jestli chci být nejlepší, tak tam musím porazit všechny. Je jedno, kdo to bude,“ odvětil rázně bojovník z Moravy. „Začal bych i tím nejtěžším zápasem, až už by to stálo cokoliv. I kdybych tam měl zahučet, tak půjdu s kýmkoliv.“

Publikum Procházkovo odhodlání ocenilo potleskem. „Mně by k tobě seděl zápas s Johnnym Walkerem,“ prozradil Vémola. „Spároval jsem s tebou i s ním. A tohle by byl zápas, který by mě bavil a dokážu si ho představit.“

Jako další byl uveden Machmud Muradov, který na galavečerech v UFC zvedá vždy uzbeckou a českou vlajku. Vémola se jej proto zeptal, jak to v současnosti vypadá s jeho žádostí o české občanství. Usměvavý válečník přiznal, že by jej získal rád, ale zatím se nedaří.

„Tak to se za tebe musíme přimluvit a zařídit, když už tu máš uzbecko-českou dcerku, možná do budoucna českou manželku… Něco se chystá?“ zeptal se Terminátor.

„O tom ještě radši nebudeme mluvit,“ začal se smát Muradov. „Všechno má svůj čas. Hlavně, že se cítíme dobře, máme krásný vztah, ale papírově to být ještě nemusí.“

Pak se stočila řeč opět k zápasení a trénování. „Musím říct, že Jirka má při trénování jednu speciální věc, kterou se nelze naučit. My kolikrát spárujeme, on dá dolů ruce a nechá se mlátit do hlavy. Myslíš si, že si tím hlavu připravuješ na údery?“ zajímal se Vémola.

„Já si udělám na hlavě takový štít, a pak s údery, ať už jsou jakékoliv, počítám a je to moje hra. Soupeř pak musí pochopit, že se mnou nic neudělá,“ odvětil vážně Procházka.

„Mach je dříč, ale není takový magor,“ otočil se pětatřicetiletý bojovník na druhého hosta.

„Já nemám žádný štít,“ rozesmál Muradov publikum.

Trojici bojovníků na pódiu doplnil další Čech v UFC, David Dvořák, jenž se před zápasením věnoval závodně šachům. Navíc prozradil, že stejně jako většina dalších gladiátorů si jistou dobu přivydělával na diskotékách, ne však jako vyhazovač.

„Jenom jsem nosil ramínka a věšel oblečení, byl jsem šatnář,“ pobavil válečník z Hradce Králové diváky. Během přátelského povídání došlo na mnoho témat. Byla řeč o Vémolově zápase s Václavem Mikuláškem, kterého do show marně zval. Nebo o tom, jak pronásledoval Mika Tysona s obrazem po Praze.