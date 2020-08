Pochyby o Vémolově nemoci? Také trash talk by měl mít svoje hranice

Zápasy v kleci oslovují tisícihlavé davy. Nicméně popularita rozhodně není ukazatelem kvality. Viz. souboj Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek. Co se týká zápasnické úrovně obou bojovníků, jedná se o nevyvážený duel. Nicméně k MMA patří show, jež osloví široké publikum. To zvládnou nejlépe výrazné persony. Podařilo se. Bitva Terminátor vs. Baba Jaga jitřila emoce ještě před ohlášením.

Oba se nemusí, oba nejdou pro ostré slovo daleko. Přirozený a razantní trash talk byl na světě. Jejich slovní výměny působily občas přehnaně. Obě strany si v tom však nemohly nic vyčítat.

Pak ale nabralo dění zvláštní spád. Vémola musel podstoupil operaci kolene. Ač hned říkal, že se dá do zápasu do kupy, našlo se mnoho fanoušků MMA, kteří tvrdili, že to je jen úhybný manévr, aby se měl na co vymlouvat, až prohraje.

Začátkem týdne však pětatřicetiletý bojovník oznámil, že se nakazil virem COVID-19 a je v horečkách. Přiznal také, že to může mít vliv na termín zápasu. Mikulášek reagoval, že mu nevěří a chce vidět výsledek testu. A to i poté, co se ukázalo, že se nemoc potvrdila i u zbytku Vémolovy rodiny.

Tvrdil přitom, že je to běžná praxe ve světových organizacích, že bojovník, předkládá odbornou dokumentaci, když mají zdravotní problémy dopad na souboj.

Pravda je ale jiná.

Lékařské zprávy si ve vážných případech může vyžádat pouze organizace pořádající galavečer, protože s tou má každý zápasník smlouvu, nikoliv se soupeřem. Mikulášek tak žádal, na co neměl právo. Vémola přesto protokol předložil redakci deníku Sport.

„Ať ten test vyfotí, hodí ho na sociální sítě, nebo mi ho pošle a jsem víc než spokojen,“ tvrdil Mikulášek před uveřejněním výsledku. Mělo to tedy stačit. Nestačilo. Někteří fanoušci Baby Jagy začali tvrdit, že je test zfalšovaný. Sám vyzyvatel navíc na sociálních sítích zveřejnil graficky upravený Vémolův výsledek, kde přepsal jméno na Arnold Schwarzenegger. Server Lidvoky.cz pak kontaktoval společnost, která dokument vystavila, aby se potvrdila pravost. Výsledek? Samozřejmě, že se nejedná o falzifikát, test provedla certifikovaná laboratoř.

Opravdu si někdo může myslet, že by Karlos Vémola uveřejnil dokument s názvem společnosti a podpisem lékařky, která jej vystavila, a jednalo by se o padělek?

Když jde o zdraví, měla by jít veškerá nenávist stranou. A je jedno, o jak vážnou nemoc se jedná. Je-li někdo na tom zdravotně tak, že se organizátor rozhodne zápas třeba odložit, proč pochybovat? Sám promotér akce by byl přeci proti sobě, kdyby věc vyhodnotil nesprávně.

I trash talk má mít své hranice. Měly by končit tam, kde začíná zdraví soupeře nebo jeho rodina. Není na tom nic složitého.