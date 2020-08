Vémolovy těžké chvíle. Koronavirem se nakazila i partnerka Lela s dcerou

Únava a zklamání. V případě Karlose Vémoly velmi netradiční emoce. Nejlépe ale vystihují jeho projev, když po telefonu popisoval, že se koronavirem nakazila i jeho osmiměsíční dcerka Lili a partnerka Lela. Nejprve byl bijec testován sám, protože měl silnější příznaky, navíc malé děti se posílají na test málo. Když se dozvěděl svůj výsledek, trval na zjištění i u dcerky.

Jak se koronavir u vaší dcerky projevuje?

„Má opravdu silnou horečku, čtyřicítky teploty.“

Trvá to už delší dobu?

„Třetí den. A doktorky nám říkají, že u dětí se to projevuje až pět dní, takže kdyby to po pěti dnech nepřestalo, máme ji vzít na Bulovku, na infekční oddělení. No, jsou před námi ještě dlouhé dva dny.“

O Lili se patrně stará hlavně maminka, že?

„Než přišly testy, tak jsem od nich byl oddělený, ale teď nám říkali, že je zbytečný, abychom měli oddělenou domácnost. Alespoň můžu Lele občas pomoci a být s malou. Mně nebylo dobře už od pátku, malé také ne. Ale Lela byla v pohodě, takže jsme měli rozdělenou domácnost. No a teď jsme zjistili, že to máme stejně všichni tři.“

A jak se cítíte v současnosti vy? Nějaké zlepšení?

„Je to pořád stejné. Když mi je nejhůř, tak si v noci dám paralen nebo brufen. Ale to na to přímo nějak nepůsobí.“

Předpokládám, že to poslední, co byste teď řešil, je zápas, který tak zajímá fanoušky.

„Ano, to je mi teď jedno. Nevím, co by po mně lidi chtěli. Měl jsem operaci kolene, a přesto jsem nepochyboval, že zápas bude. Teď jsem padnul v horečkách, mám vysoký nález, byl nejvyšší z nás tří. Ale jde hlavně o holky, neřeším nějaký souboj. To ať po mně teď nikdo nechce.“