Celé to bude ještě velké téma. A dojemné loučení. Lionel Messi (33) je na odchodu z Barcelony a kromě statisíců plačících fanoušků po sobě v Katalánsku alespoň na čas zanechá hotové království. Anebo se třeba na nemovitosti po fotbalové hvězdě bude dokonce těšit nový majitel.

V tuto chvíli ještě není známo, kam povedou další kroky argentinské modly (jedná se prý o přestupu do Manchesteru City), a kde jej budou nově zbožňovat, jisté však je, že Messi s rodinou opustí to luxusní pozlátko, co si za necelých 16 let věrných služeb klubu u Barcelony vybudoval.

O co jde? O ohromné sídlo z v bezletové zóně na v předměstí Castelldefels v hodnotě 5,5 milionu liber (cca 160 lionů korun) s fotbalovým placem, velkým hřištěm pro děti, bazénem či posilovnou. O hotel za 26 milionů liber (cca 760 milionů korun) anebo i sbírku automobilů v čele s Ferrari, Maserati a zejména Pagani Zonda za desetimiliony. To vše může v extrémním případě velmi rychle říkat pane někomu jinému, kdo si bude užívat dokonalý výhled na Středozemní moře. V tom mírnějším zapadá prachem.

S manželkou Antonelou a jejich třemi syny bude Lionel alespoň na čas muset vzít za vděk skromnějšími podmínkami, i když nouzí ani jinde trpět nebudou. Opravdový domov je přece jen v Barceloně…