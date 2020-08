Starosti manželky reprezentanta Schicka: Patriku, kde budeme rodit?

Kam se to narodí, až se to narodí? To je otázka, která vrtá hlavou budoucí mamince Haničce. Zatímco bříško roste, její manžel Patrik Schick (24) trénuje v Lipsku. Jenže se bude asi pakovat.

Reprezentační útočník strávil v Sasku uplynulou sezonu, během níž pomohl týmu 10 góly k třetímu místu v bundeslize a zažil semifinále Ligy mistrů. »Býci« na něj přesto odmítli uplatnit opci. 650 milionů korun, které žádal Patrikův mateřský AS Řím, jim přišlo jako ranec. Jenže ve středu mu kouč Nagelsmann už zase dával do těla!

»Schickymu« končí hostování až v pondělí, a tak s Lipskem absolvoval úvodní trénink před novým ročníkem. Že by se mu na poslední chvíli povedlo přesvědčit skrblíky z vedení, že za ty peníze stojí? Těžko. Němci sice s Italy zase jednali, dál žádali slevu, ale opět neuspěli. „Naším cílem je podepsat beka Angelina a Schicka, blíž jsme ale k dohodě s Manchesterem City,“ reportoval sportovní šéf Lipska Markus Krösche (33). Setrvání českého útočníka je tak zase o něco méně reálné.

Kde tedy zakotví? Podle spekulací z Německa je dál hlavním favoritem na ulovení Schicka tamní Leverkusen, jenž dokončuje prodej Havertze do Chelsea za 2,6 miliardy korun. Zájem mají také Daridova Hertha či týmy z Itálie. A co Římané? Ti počítají s tím, že se dlouhán po repre srazu připojí k týmu a pak půjde o dům dál. „V AS doufají, že ho prodají,“ píší Italové.