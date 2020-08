Dohodu při 1. etapě Tour porušila Astana: Udělali ze sebe docela hlupáky

Julian Alaphilippe se hned v první etapě dostal do problémů • ČTK/AP

Brutálně náročná úvodní etapa letošní Tour de France. Den, kdy sportovní výkon výrazně zkomplikoval déšť, přinesl celou řadu pádů. „Bylo to dost nebezpečné, jak začalo pršet, bylo to jak na ledě,“ poznamenala slovenská hvězda Peter Sagan. I přes to se v jednu chvíli rozhodl tým Astana se svým lídrem Miguelem Ángele Lopezem zaútočit, což se jim nevyplatilo. „Udělali ze sebe docela hlupáky,“ zlobil se Luke Rowe, kapitán Ineosu.