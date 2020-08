Už je to více než měsíc, co mladý hokejista Ondřej Buchtela (†20) prohrál boj s nevyléčitelnou formou rakoviny. Už je to více než měsíc, co na tomto světě nechal přítelkyni Aničku s malým synem. A ta teď vyslala do světa srdceryvný vzkaz.

K fotce z Instagramu, na které drží své dítko láskyplně za ruku, napsala: „Lidé se pořád za něčím honí a odkládají záležitosti, které by jim i jejich protějškům udělaly radost… Jednou však může nastat okamžik, kdy všechny ty naplánované věci, na něž se těšili, již nemůžou splnit. Pak si teprve uvědomí, jak pošetilá je honba za prací, penězi, mocí apod. a jak vzácný je čas. Lítost a peníze jim však již mnohdy nepomohou a zbývá poslední, avšak důležité – bojovat. Proto díky za to, že v nejtěžších chvílích je tady ten můj skříteček, který dodává neskutečný motor.“

Tím skřítečkem je samozřejmě sedmiletý syn, kterého teprve dvacetiletý hokejista perfektně vychovával a byl mu skvělým tátou.

„Nikdy nelituj čehokoliv, co se ve tvém životě stalo. Nemůžeš to změnit nebo vrátit. Ber to jako lekci, kterou ses naučil a posuň se dál. Děkuju lásko tam nahoru, za ty neuvěřitelný čtyři roky! Nebylo dne, kdy bychom mohl jeden z nás litovat! KDO V SRDCI ŽIJE, NEUMÍRÁ!“ dodala dojemně Anna.