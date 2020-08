Váňa o smrti krále kvalifikací: Majitel mu chtěl udělat hrobeček

Jak ke smutné události došlo?

„Stalo se to na druhém cvalovém skoku před cílem. Žokej (Jiří Kousek) říkal, že si před ním zlomil nohu. Mohla tam být prošláplina, mohlo jít o únavovou zlomeninu nebo cokoliv jiného. Hlavně, že se Jirkovi nic nestalo. Při takové situaci by měl kůň jít na hlavu, mohlo se stát cokoli. Jirka je šikovný, nevím, jak to dokázal, že to Ange ustál a podařilo se ho zastavit. Jeho zranění bohužel bylo tak vážné, že musel být utracen.“

Podobné nehody jsou bohužel součástí dostihů, ale jak vás zasáhl konec takového koně?

„K dostihovému sportu to patří, to je ta smutná stránka, která celý pracovní kolektiv zarmoutí.“

Jak na Ange Guradiana budete vzpomínat?

„Když k nám přišel, bylo to neovladatelné hovádko, které se špatně vodilo, nedalo se držet. Ze začátku jsem se s ním docela natrápil. Za šest, sedm let, co u nás byl, na sobě pracoval. Poslední dva, tři roky byl v práci dobře jezditelný. Ale jeho výsadou bylo, že musel chodit poslední. Nesnesl za sebou koně, byl schopen se zastavit a pálit po něm. Byl to takovej čert. Dostal se do stadia, že byl schopen vyhrát každou kvalifikaci. Tuhle by vyhrál taky, byl tam, kde měl být.“

Jak ztrátu nese majitel koně?

„Jeho první myšlenky byly, že si z Pardubic koně odveze a doma na zahrádce mu udělá hrobeček. Byl přemluven, že by v dnešní době stejně nesehnal povolení. Tak jsme se dohodli, že ho odvezli na kafilérku…“