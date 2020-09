Jako by nestačilo, že Vanessa (38) teskní po zesnulém manželovi a své holčičce. Vdova po basketbalové legendě Kobem Bryantovi (†41), která přišla při nehodě vrtulníku i o dceru Giannu (†15), je na ostří nože s vlastní mámou Sofií.

Život dokáže být pořádně krutý, to už na svou kůži pocítila. Aby rodiných problémů nebylo málo, tak si vjela do vlasů s vlastní matkou. Vanessa necítí dostatek vděku za vše co pro ní dělá a už jí došla trpělivost. Rozhodla se vykázat ji ze svého panství.

Za vše může rozhovor, v němž si její matka postěžovala, že dům, kde bydlí, není psaný na její jméno. „Řekla, ať se vystěhuji a hned vrátím auto,“ tvrdí Sofia. „Ukrývala diamanty i nábytek, aby to vypadalo, že jsme ji nepodporovali, což jsme 20 let dělali,“ čertí se Vanessa.

Vypadá to, že truchlící vdova nebude mít chvilku oddechu a patálie jí pronásledují i nadále. Snad si nakonec s matkou vše vyříká a neztratí další část rodiny.