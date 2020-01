Čech: Bryant? Zdrcující tragédie. Souček je na Anglii nachystaný | iSport.cz

Před rokem oznamoval konec bohaté kariéry, od podzimu už fotbalové bitvy sleduje výhradně z tribuny. Funkcionářskou dráhu, konkrétně pozici poradce sportovního a technické úseku, spojil s Chelsea, kde i jako hráč zažil největší úspěchy. „Je to jiná role,“ připustil Čech.

Už jste si v Chelsea zvykl na novou funkci?

„Je to spojené s velkou odpovědností, nejen za vlastní práci, ale za lidi, kteří pracují se mnou. V tomhle směru je to jiné. Pořád jsou pro mě nejtěžší dny, kdy se hrají zápasy. Byl jsem dvacet let zvyklý, že se celý týden pracuje, když přijde zápas, jsem na hřišti a aktivně se podílím na výkonu týmu. To je to, co mi chybí. Má role během zápasu teď už žádná není. Sedím na tribuně a musím doufat, že všechno dobře dopadne. To je jedna z věcí, na kterou si ještě zvykám. Ale už i v tomhle se zlepšuju.“

Jak v Chelsea berete dosavadní průběh sezony?

„Cílem je zakončit sezonu na pozicích zaručující pro příští ročník Ligu mistrů (do čtvrtého místa v tabulce). To momentálně splňujeme, ale situace okolo třetího, čtvrtého místa tabulky je velice vyrovnaná. Liverpool ve stávající sezoně podává vynikající výkony, dokáže pravidelně získávat tři body. Proto je na prvním místě a má takový náskok. Ostatním se nevyhnula zakolísání.“

Žárlíte na Liverpool, že momentálně vládne anglickému fotbalu?

„Soustředíme se na to, abychom splnili naše cíle, podávali co nejlepší výkony a byli tam, kde chceme být. Ale je pravda, že forma a konzistence Liverpoolu je neuvěřitelná. Nejsou na prvním místě s takovým náskokem náhodou. Vždycky dokážou najít způsob, jak zápas vyhrát. V průběhu sezony měli několikrát na kahánku, ale dokázali zápasy dovést do vítězného konce, to je známka toho, že je tým na vítězné vlně.“

Těší vás, že se pod trenérem Lampardem prosazují mladí hráči?

„Otevřela se možnost pro to, aby mladí dostali šanci (Chelsea v létě nesměla přivádět nové hráče). Ale nedostali ji pro to, že jsou mladí, ale protože si myslíme, že na to jsou připravení. V průběhu přípravy a sezony ukázali trenérovi, že na to mají, proto mohli hrát. Ale v kádru máme i spousty zkušených hráčů, tým má pořád velkou kvalitu. Je pro ně dobře, že se jim daří a odehráli velkou porci zápasů, to jim pomůže ve vývoji do dalších let. Je čistě na trenérovi, jak je využije. Má v tomhle směru volnou ruku, hraje s hráči, které chce.“

Jak vás nová role v Chelsea obohatila?

„Člověk vidí fotbal trošku z jiné stránky, zkompletuje si obrázek o tom, jak funguje struktura klubu. Chelsea je jeden z nejlepších klubů na světě. Je velmi obohacující působit na takové pozici a učit se od lidí, kteří zde pracují.“

Dostalo vás něco do úzkých?

„Zatím mě nic nezaskočilo a doufám, že se to nestane, to by bylo ideální.“

A překvapilo vás něco?

„Často pozitivně, to je vždycky dobře. V téhle práci hodně záleží na vývoji sezony, práce chodí v takových vlnách. Teď je otevřené přestupové období, práce vypadá trošku jinak.“

Baví vás se zapojovat do jednání a hledání hráčů pro klub?

„Je to práce o tom, aby člověk dokázal identifikovat hráče, které trenér chce a pokusil se je do týmu přivést. Je to zajímavé. Jako hráč toho spousty nevidíte, je to třeba jedna z věcí, kde si člověk dodělá obrázek o tom, jak fotbal funguje.“

Dostanete se ještě na hřiště?

„Musím se přiznat, že od chvíle, kdy jsem skončil, jsem byl na hřišti dvakrát, abych si nandal rukavice. Takže ani moc ne.“

Vzdalujete se od trenérské role, o které jste po kariéře uvažoval?

„Momentálně je má priorita jasná. Snažím se o co nejlepší práci ve funkci, kterou mám teď. Uvidíme, kam mě to zavede. Trenérskou licenci pořád dělám, abych v případě, že budu chtít začít něco jiného, tu možnost měl.“

Tomáš Souček odlétá na testy do West Hamu. Je to hráč pro Premier League?

„Asi mě nepřísluší jako funkcionáři jiného týmu tohle hodnotit, takže k tomu říct víc nemůžu.“

Může se v Anglii chytit?

„Má za sebou vynikající období, kdy se mu daří v klubu i národním týmu. Určitě je připravený na to, aby to zkusil.“

Zajímavým hráčem je talentovaný mladík ze Sparty Adam Hložek. Je na radaru Chelsea?

„Špičkové kluby fungují podobně. Monitorují všechny hráče, kteří se pohybují v Evropě i mimo ni. Vybírají ty s největším potenciálem pro to, aby se v týmu prosadili a byli platnou součástí.“

Patří Hložek mezi takové nadstandardní hráče?

„Abych se přiznal, neměl jsem moc času ho sledovat, mám jiné priority. Některé zápasy jsem viděl, jeho potenciál je jasný. Ale neviděl jsem ho v tolika zápasech, abych ho mohl víc hodnotit.“

Svět zasáhlo tragické úmrtí legendárního basketbalisty Kobeho Bryanta. Vzpomínáte na společné setkání?

„Měl jsem to privilegium ho potkat osobně, když byl jako host na jednom z našich zápasů na Stamford Bridge. Přesto, že je člověk hráčem, který má renomé a hraje v jednom z nejlepších týmů na světě, když se v šatně objeví legenda takového formátu, znamená to obrovské obohacení. Všichni víme, co dokázal a jaký měl dopad i na mladší generace hráčů, kteří kvůli němu chtěli hrát basketbal. Je to obrovská tragédie pro celý sport, ale největší pro rodinu. Hlavně pro manželku, která během vteřiny ztratila dceru a manžela. Vnímám to i jako otec dítěte v podobném věku. Je to zdrcující.“