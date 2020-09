Neuvěřitelný život olympijského šampiona, který chtěl zemřít: Sex, drogy a Rock'n Roll!

Když si člověk projde životní příběh tohoto amerického plavce, tak mu jen těžko uvěří. Přesto je to skutečný život Anthonyho Ervina (39), který prožil mnoho životních zvratů, než našel svůj cíl. I přesto dokázal získat hned tři zlaté medaile na Olympijských hrách.

Tento příběh začíná už v raném dětství. Anthony byl hyperaktivní dítě a tak aby svou energii nasměroval správným směrem, byl rodiči poslán na plavání. Navíc od pouhých devíti let byl nucen pít uklidňující přípravky.

Ani tyto obtíže mu však nezabránili ve velmi úspěšné sportovní kariéře. Od útlého věku stanovoval plavecké rekordy a byl považován za větší talent než právě legendární a o pár let mladší a v mládí rověž hyperaktivní Michael Phelps. Brzy o jeho nesporném talentu věděla nejen Kalifornie, ale kompletní Spojené státy americké.

Ani tak se ale nečekalo to, co se mu podařilo na Olympiádě v Sydney. V pouhých 19 letech porazil hvězdného Alexandera Popova, získal zlato a jeho hvězda se rozzářila naplno. Později přiznal, že si experimentálně snížil dávku užívaných sedativ, aby využil svůj hněv a agresi k lepšímu výkonu. Zřejmě mu tento pokus vyšel.

Trenéři amerického týmu si mnuli ruce. Měli k dispozici talent jaký se jen tak nevidí. Ovšem zároveň se vědělo, že pracovní morálka Anthonyho není zdaleka ideální. Byl líný a nezvládal nápor slávy a peněz který se na něj rázem nahrnul. Začínal upadat do depresí a plavání ho unavovalo.

„Stále více jsem se potápěl do samoty a nerozuměl jsem, kdo jsem. Plavání se stalo povinností a bazén se stal vězením.“ Aby se vymanil z tohoto vězení, ukončil v pouhých 22 letech kariéru. To byl začátek nekonečných párty, experimentování s drogami a nezávazných orgií.

„Měl jsem tolik příležitostného sexu s různými dívkami, že jsem se stal nechutným. Nelze takhle žít. Už mě unavovala skutečnost, že mi všichni neustále říkali, že musím dál sportovat, studovat a všechny takové nesmysly. A chtěl jsem, aby všichni šli do pekla a dostali se ode mě pryč,“ komentoval své temné časy Irwin.

Jako téměř u každého podobného příběhu i tento mohl skončit velmi neslavně. Jednoho dne už toho bylo příliš a velká dávka pilulek měla vykonat své dílo. „Nemohl jsem se ani zabít. Myslel jsem, že jsem to už udělal. A když jsem se probudil, byl jsem dokonce smutný, že to nevyšlo. Ale po chvíli jsem si uvědomil, že to je druhá šance. Pak jsem se znovu narodil.“

I nadále však pil a fetoval. Snažil se najít si práci, ale vždy ho rychle vyhodili. Do toho hrál s rockovou kapelou »Weapons of Mass Destruction« a to jediné mu pomáhalo. Hudba mu dala svobodu, kterou postrádal ve sportu.

Nakonec se zoufalý Anthony přestěhoval do New Yorku, kde potkal dávného přítele. Ten mu dohodil možnost trénovat děti v plavání v jednom z bazénů na Manhattanu. Tady si uvědomil, jak moc mu plavání chybí a že si to pouze nechtěl přiznat.

Během jediného roku se dokázal vrátit do amerického týmu a kvalifikoval se na Olympiádu v Londýně. Tam skončil pátý. Opravdový zlatý hřeb však přišel o čtyři roky později. Ervin pracoval poctivě, aby se ještě jednou stal šampionem a v Riu se mu to povedlo. V 35 letech se stal nejstarším olympijským vítězem v plavání.

„Nezachraňuji stovky životů, jen plavu jeden bazén. 50 metrů a to je vše. Už nemyslím na pozornost. Nyní mám něco, co tam předtím nebylo - pracovní morálku a lásku k tomu, co dělám.“ Příběh jedné neuvěřitelné životní cesty byl završen.