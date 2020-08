Plíšková se uvelebila na US Open: Leháro k nezaplacení!

Dostat se na tohle místo bývá téměř nemožné. Ač VIP boxy na US Open přijdou až na 2,6 milionu korun za hrací půlden, jsou vždy vyprodané. Teď má však Karolína Plíšková (28) jeden sama pro sebe.

Česká hvězda je už v New Yorku, kde se chystá na vrchol koronavirové sezony. Americký grandslam, který odstartuje 31. srpna, však bude úplně jiný, než jak ho Karolína zná. A jak ho má ráda. Tenisovou show v areálu Flushing Meadows neuvidí ani jeden z jejích 800 tisíc obvyklých diváků.

A to platí i pro boháče, kteří skupují nejluxusnější místa v boxech na hlavním kurtu Arthura Ashe. Jejich cena se pohybuje od 330 tisíc do 2,6 milionu v závislosti na době a významu zápasů. Letos však patří 32 ženám a 32 mužům nasazeným do dvouher turnaje.

Světová trojka Plíšková , která by při neúčasti mnoha elitních soupeřek měla být nasazenou jedničkou, si tak už mohla rozložit masážní lehátko na jednom z nejatraktivnějších míst celé arény. „Hráči by si měli připadat jako na US Open, možná i na lepším, než na tom loňském,“ tvrdí zástupce americké asociace Daniel Zausner.

New York je pro Karolínu místem zaslíbeným. Před čtyřmi lety tu proti Kerberové hrála své jediné grandslamové finále – bohužel s neúspěšným koncem. Ale na městě, které nikdy nespí, ji přitahuje i něco jiného než beton místních kurtů.

„Muzikály na Broadwayi. Spousta restaurací. Nakupování,“ prozradila před dvěma lety. To vše Káje tentokrát z bezpečnostních důvodů zůstane zapovězeno. Pozitivní test totiž znamená konec v turnaji. Zůstane jen hotel, tenis a při neúčasti minimálně šesti hráček z nejlepší světové desítky i velká šance konečně urvat vysněný velký triumf.