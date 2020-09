Ještě v létě se na svět smáli ruku v ruce, deštivým podzimem nyní kráčí každý sám. Vztah rychlostního kanoisty Josefa Dostála (27) a lyžařky Kateřiny Pauláthové (27) po necelých třech letech končí.

Pár svůj život rád prezentoval na sociálních sítích, Instagram Josefa i Kateřiny byl plný společných fotek. S vadnoucí láskou zmizela všechna společná selfíčka, sportovní dvojice, která dohromady startovala na čtyřech olympiádách, se však rozešla v dobrém.

Trojnásobný olympijský medailista Dostál rozpad vztahu Blesku potvrdil. „Kačka je moc fajn člověk, strávili jsme spolu krásné tři roky. Bohužel se naše životní filozofie začaly rozcházet,“ řekl svalovec. Dostál se tak teď o sebe musí postarat sám. A dle svých slov to zatím zvládá. „Bordel doma nemám, uvařím si a zatím jsem se neotrávil. Jen teda nežehlím, to bych si spálil ruce,“ řekl v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Až se bude Dostál rozhlížet po budoucí přítelkyni, můžete se vsadit, že půjde o sportovkyni. Nabušený rychlostní kanoista před Pauláthovou randil s plážovou volejbalistkou Dianou Žolnerčíkovou (31). „Doufám, že až to bude příště, bude to do konce života,“ přeje si reprezentant.