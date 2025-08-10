TOP momenty Slavie proti Teplicím: Zvíře se probudilo, Trmal prý bez chyby a SUPERKušej
Pod kritikou předvedených výkonů, a bez potrestaného Tomáše Chorého, vytáhla Slavia nejlepší poločas v sezoně. Zničehonic vypadala silně a zdravě. Teplice svalila díky extrémní aktivitě v ofenzivě, podpořené masivním počtem třiceti střel. Vyhrála 3:0, a před nedělní várkou zápasů se vyškrábala na čelo tabulky Chance Ligy. Deník Sport a web iSport.cz vybral pět nejzajímavějších momentů sobotního utkání.
Je mistr zpátky?
Tři zápasy, a jeden poločas k tomu, se obhájce titulu hledal. Ani proti Teplicím nevykázal mistrovský rachot od začátku utkání. Až po změně stran se v chlapech v bíločerveném probudilo zvíře, které v minulém ročníku polykalo jednu kořist za druhou. Najednou to šlo. Pokud si slávisté přenesou nastavení i do dalších prázdninových partií, bude s nimi těžké pořízení. Zejména ofenzivní rota v čele s Provodem, Zafeirisem a Kušejem, ukázala obrovskou kvalitu.
Nejlepší zpráva: číslo 17 žije
Karty už byly dávno rozdané, Slavia vedla 3:0, lehce cupitala do cíle, když na polovině hřiště do Lukáše Provoda zcela nesmyslně skluzem zajel Dalibor Večerka, byť neměl šanci hrát balon. Vypadalo to hrůzostrašně… Český reprezentant dostal bombu kolíky přímo do levého lýtka, spoluhráči ihned volali z lavičky lékaře. „Naštěstí se nestalo nic horšího, nebo zlého. Dalibor udělal hloupost, v kabině se omluvil. Pro celý český fotbal, i Slavii, je důležité, že Provi je zdravej,“ komentoval ošklivý moment Zdenko Frťala. Přesný rozhodčí Dominik Starý okamžitě vytáhl červenou kartu. Jiný verdikt nepřicházel v úvahu.
Chyba Trmala? Prý ne
Pokud hrajete v Edenu proti našlapané Slavii, k dobrému výsledku musíte dojít skrze nadprůměrný výkon všech aktérů a ještě je potřeba proměnit jakýkoliv náznak šance. To se povedlo v prvním kole Hradci Králové, nikterak už Teplicím. V prvním poločase za stavu 0:0 měl dvě velmi solidní šance Matyáš Kozák, jenže v té druhé, o něco větší, o kousek minul branku. Krátce poté Teplice zkratovaly ve výstavbě, gólman Matouš Trmal poslal těžkou přihrávku Robertu Juklovi, ten pod tlakem nezvládl uchránit míč a za sekundu Lukáš Provod pálil do prázdné brány… „Trmiho chyba to nebyla,“ zastal se brankáře trenér Zdenko Frťala.
SUPERKušej – bod v každém zápase
Po odchodu Pavla Šulce do Lyonu je pařez ze Slavie největším adeptem na nejproduktivnějšího hráče sezony. Luxusní formu potvrdil i proti Teplicím. Asistenci si připsal u otevírací branky Lukáše Provoda a bodoval tak v každém duelu sezony. Ve statistikách má celkem pět čárek. Jestli se o někom v soutěži může s klidným svědomím říct, že má reprezentační formu, je to právě slávistická devítka. Manažer reprezentací Pavel Nedvěd, přítomen na zápase, si musel do poznámek zapsat jméno Kušej tučným písmem.
Trpišovský dál vítězí
Před utkáním napochodoval Jindřich Trpišovský společně s osudovými kumpány Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem na trávník. Situace si to žádala. V minulém utkání proti Slovácku došli k 227. vítězství ligové kariéry. Proto pro ně klub uspořádal malý ceremoniál. Od vedení dostala slavná trojice zarámované obrazy. A po devadesáti minutách boje si mohli odškrtnout vítězství číslo 228. Gratulace!