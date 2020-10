as,

Autor: as, red

Sice tu hrůzu přežil, ale... Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen (24) je po srpnovém karambolu při závodu Kolem Polska tak zřízený, že jde z jedné operace do druhé.

Příští týden se mu budou chirurgové snažit zrekonstruovat obličej. Zní to sice šíleně, ale je to tak. „Vloží mi kost z mojí pánve do horní a dolní čelisti, kde spousta kostí chybí,“ vzkázal závodník ze špitálu.

Poté dostane do čelisti implantáty na nový chrup a bude tak učiněn další z mnoha kroků k náročné nápravě situace, která obletěla svět. Při nehodě, po níž musel být oživován, přišel až na jeden úplně o všechny zuby, v obličeji má neskutečných 130 stehů!