Hororový pád ve finiši: Fabio Jakobsen bojuje o život, šéf volá po vězení | iSport.cz

Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen už není v ohrožení života. Po středečním pádu v dojezdu první etapy závodu Kolem Polska je v nemocnici v Sosnovci ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Oznámil to ředitel závodu Czeslaw Lang. Vedení nemocnice uvedlo, že Jakobsen se v noci podrobil pětihodinové komplikované operaci hlavy a zejména obličeje. Nyní leží na jednotce intenzivní péče, ještě dnes by měl být probuzen z umělého spánku.

„Když jsme ten pád viděli, obávali jsme se nejhoršího, ale teď víme, že je stabilizovaný. Jeho život není ohrožen,“ řekl v noci polským médiím Lang po konzultaci s lékaři. „Po rozhovoru s ředitelem nemocnice cítím trochu úlevu,“ dodal.

Lékaři předběžně vyloučili poškození mozku, v obličeji ale utrpěl četné fraktury včetně očnice a čelisti. „Musíme počkat několik hodin, než se ho pokusíme probudit. Pak se ukáže, jaký je jeho zdravotní stav. S ohledem na výsledky tomografie ale věříme, že nedošlo k poškození nervové soustavy,“ uvedl zástupce ředitele sosnovecké nemocnice Pawel Gruenpeter. Upozornil na to, že Jakobsen musel být po nehodě dlouho resuscitován.

Třiadvacetiletý Jakobsen měl při hromadném spurtu v Katovicích hrozivý pád těsně před cílovou čárou, poté co jej krajan Dylan Groenewegen natlačil v souboji o prvenství do bariéry. Jakobsen zábradlí v rychlosti údajně až 80 km/h rozrazil a přeletěl a po srážce s fotografem zůstal bezvládně ležet v tratolišti krve. Na místě musel být oživován a po intubaci byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice, kde se podrobil operaci.

„Od Groenewegena to byl zločin. Za tohle by měl jít do vězení,“ řekl šéf Jakobsenova týmu Deceuninck-Quick-Step, za kterou jezdí i Zdeněk Štybar, Patrick Lefevere.

Groenewegen byl z prvního místa dodatečně diskvalifikován a vítězem byl vyhlášen Jakobsen, který byl v bezvědomí převezen vrtulníkem do nemocnice.

„Dělali jsme všechno, co jsme mohli, ale bylo to velmi těžké. Jde o vážné poranění hlavy, má zlomené obě čelisti, takže byly i problémy s intubací,“ řekla lékařka závodu Barbara Jerschinová. „Srdce funguje dobře, je stále naživu, je s námi a doufáme, že vyhraje,“ dodala pro server NazosiePL.

„Nemám slov, kterými bych popsal, jak mizerně se cítím kvůli Fabiovi i dalším zraněným. V tuhle chvíli je nejdůležitější Fabiovo zdraví. Neustále na něj myslím,“ napsal na sociálních sítích Groenewegen, který nehodu označil za hroznou.

Groenewegenovo počínání odsoudila i Mezinárodní cyklistická unie (UCI) a oznámila, že případ předala k projednání disciplinární komisi. Nehodu už začala vyšetřovat i polská policie.

K incidentu došlo přesně rok poté, kdy po pádu ve stejném závodě zahynul dvaadvacetiletý Belgičan Bjorg Lambrecht, který v třetí etapě narazil do betonové propusti. Jeho památku si celý peloton připomněl před startem dnešní etapy, jež měřila téměř 200 kilometrů.