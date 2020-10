Před necelým měsícem Gabriela Koukalová (30) oznámila, že se rozvádí s manželem Petrem (34). Kdekdo by si řekl, že ji krachující vztah na čas sebere zbytky životního elánu, ale opak je pravdou. Bývalá biatlonová královna prozradila, díky čemu je v pohodě.

Ještě před pár lety se proháněla po lese s puškou na zádech a sbírala medaile jak na běžícím pásu, jenže zdravotní komplikace a další okolnosti jí znemožnily pokračovat v kariéře. Do toho přišla krize v manželství a rozchod.

Dílčí neúspěchy však Koukalové vrásky na čele nedělají. „Já to beru pozitivně, protože neúspěch je ve výsledku důležitý k tomu, abyste mohl mít úspěch. Takže neúspěch je vlastně ve své podstatě pozitivní. Když se na to člověk dívá takhle, nemá očekávání, tak to je určitě klíčem k větší spokojenosti,“ rozpovídala se v rozhovoru pro iDnes.cz.

„Nejde to samozřejmě vždycky přirozeně. Řekla bych, že je to hodně o rovnováze v životě. Takže se snažím žít zdravě, sportovat, udržovat se ve formě, hodně spát,“ pokračovala»Gábina«. „Myslím si, že to vede k takovéhle dlouhodobé spokojenosti a pohodě,“ dodala.

A na závěr přidala další část tajemství, jak být spokojená, i když osud připraví nečekané a zásadní překážky. „Člověk nemá na výběr, musí se bít za sebe a za lidi, které má rád, za rodinu, kamarády, za všechny. Za svoje bytí se musí bít. Vůbec nemám čas si lámat hlavu nad tím, co by kdyby, nebo co bude. Nechávám to tak nějak plynout. On to život za nás stejně vymyslí…“

