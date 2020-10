Odporovat byste mu při zatčení nechtěli. Účastník reality show OKTAGON Výzva Pavel Hvězda (28) je totiž nejen schopný policista, ale také výborný bojovník. Zápasnické chvaty však ve službě použít nemusel.

Co vám dalo natáčení Výzvy?

„Moc se mi to líbilo, šlo o novou zkušenost. Zkusil jsem si, jaké to je být před kamerami, dělat rozhovory. Bylo to zajímavé, ale náročné.“

Porazil jste Matúše Šutka, který je označován za fotbalového chuligána, sympatizuje totiž s Hooligans Nitra. Bral jste proto jako policista tento souboj pikantně?

„Nahlížel jsem na zápas spíš ze sportovního hlediska a taky jako na bitvu mezi Čechy a Slováky. Jako chuligán proti policistovi jsem to vůbec nevnímal, tento nádech tam nevidím.“

Jaký jste spolu měli vztah?

„Se všema klukama jsem vycházel skvěle, byli jsme dobrá parta. S Matúšem jsme hráli poker a několikrát kecali ještě před tím, než jsme se dozvěděli, že spolu budeme zápasit.“

Řekl byste do něj něco takového?

„Vůbec mi tak nepřišel, navíc moc neznám jeho chuligánskou historii. Na druhou stranu v mém okolí byla spousta lidí, do kterých by člověk něco neřekl.“

Potkal jste se ve službě někdy s fotbalovými raubíři?

„Měl jsem štěstí, že ne. Ale narazil jsem na »skorovraha«, kterého jsme chytli s kolegou.“

Povězte o tom…

„Zavolali nás, že nějaký muž pobodal paní. Vyloupil krejčovství a pak jsme se dozvěděli, že bodl ženu dlouhým nožem do krku. Asi za šest minut jsme ho díky svědkům dohledali a zadrželi. Zpacifikovali jsme ho rychle, nekladl skoro žádný odpor. Paní naštěstí přežila a ten člověk byl odsouzen za vraždu ve stadiu pokusu.“

Co přesně děláte u policie?

„V současné době jsem ajťák. Dřív jsem ale byl v ulicích, pracoval jsem na pohotovostním a eskortním oddělení. To znamená většinou hlídková činnost po městě a převážení podezřelých či obviněných k soudu i do cel.“

Pomáhá vám zápasení v práci?

„Ano, ale ne, co se týče praní. Pomáhá mi to s fyzickými testy, kondicí i vyrovnaností. Byl jsem si jistý sám sebou. Nikdy jsem však nebyl nucený použít na ulici něco z MMA.“