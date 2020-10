Do debat o závažnosti koronaviru se svým názorem přidala i dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká (25). Po sérii nechápavých komentářů ovšem musela vše dovysvětlit.

Některým lidem sledujícím instagramový profil lyžařky se nelíbilo to, co napsala k problému napoprvé. „Nedávno jsem se zaposlouchala do rozhovoru s panem profesorem Pirkem a uvědomila si, jak strašně smutný je pro spoustu lidí tohle období a jak nebezpečný to pro nás a pro naše zdraví je. Takže aby bylo jasno, za mě je opatrnost zcela na místě, ale stres, smutek a strach rozhodně ne,“ svěřila se fanouškům.

„Tak buďte veselí, stateční a řiďte se vlastním rozumem. Já stojím za názory předních českých lékařů a pod tohle se podepíšu!“ dodala rázně, aniž by prý chtěla kohokoliv nabádat k podpisu petice lékařů, která se objevila na veřejnosti.

Později musela své jasné myšlenky rozvinout a to až polopaticky, aby je pochopili i ti nejméně bystří. „Přečetla jsem si pár vašich názorů a mám z toho pocit, že někteří z vás vůbec nepochopili, co jsem se snažila říct,“ upozornila Ester. „Jen jsem vás chtěla povzbudit, protože věřím, že to zvládneme a chtěla jsem, abyste byli veselí. Nenabádám vás, abyste se chovali jako nezodpovědní blbečci, ani abyste nedodržovali vládní opatření! Dělejte si co chcete, já vám všem přeju hlavně hodně zdraví, dávejte na sebe pozor...“

Legenda Panenka (71) se pere s covidem na JIP: Zhubl a dvakrát zkolaboval!

Akrobatka Ledecká v titěrných plavečkách. S balonky si hraje na laně!