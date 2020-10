S rychlostí nemá problém. Americká hvězda Lindsey Vonnová (35) už svou lyžařskou kariéru ukončila, ale našla zálibu v jiné rychlostní disciplíně. Milovnice automobilových závodů se nadchla pro myšlenku stát se pilotkou Formule 1. Nakonec ale vše ztroskotalo na jedné překážce.

Sličná blondýnka cítí, že jí pomalu tikají biologické hodiny a tak odmítla přijmout nařízení, že nesmí tři roky otěhotnět. To byla nutná podmínka pro to, aby dostala svou šanci jako profesionální závodnice a zkusila se probojovat mezi elitu.

„Přemýšlela jsem o změně, zkusit to ve Formuli 1. Jako opravdu zkusit být jezdcem, závodníkem. Ale nemohla jsem, protože po mně chtěli závazek na tři roky. A řekli, že musím být opravdu plně soustředěná pouze na to, že nesmím otěhotnět a dělat nic dalšího. V tu chvíli jsem si řekla hmm, nejsem si jistá, že tohle opravdu chci,“ vysvětlila Lindsey v rozhovoru s Grahamem Bensingerem.

Svou šanci by jistě dostala. Díky dlouholetým sponzorským vazbám na Red Bull byla v kontaktu s jeho závodní stájí. Byla to věc, kterou by dle svých slov „velmi ráda udělala“, ale nechtěla se vzdát rodiny. Přece jen se svým milovaným hokejistou P.K. Subbanem je již zasnoubená a založení rodiny je tak jistě na pořadu dne.

Olympijská šampionka je velkou fanynkou automobilových závodů a za volantem se cítí jako doma. Také prozradila, že když nevyšla Formule 1, tak by mohl být variantou americký seriál NASCAR. Zda se její závodní sen vyplní je prozatím ve hvězdách.