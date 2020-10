Patří mezi to nejkrásnější, co televizní obrazovka může nabídnout. A to nejen ve své rodné Itálii. Sportovní reportérka Diletta Leottaová (29) je oblíbenkyní řady diváků. Proto se rozhodla početné příznivce potěšit knihou o svém životě a nechat je nahlédnout i za oponu jejího působení před kamerou.