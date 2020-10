Předseda FAČR Martin Malík, jemuž ke zvolení pomohl i Roman Berbr (jelikož jen tak bylo možné stát se předsedou) přiznal, že chyboval, ale odmítl okamžitou rezignaci. „Došlo k tomu za mého volebního období, bylo by zbabělé odejít,“ reagoval na pekelnou úplatkářskou kauzu.

Zvažoval jste při jednání výkonného výboru odstoupení?

„Teď není prostor, abychom místo pro fotbal nutných kroků mezi sebou začali politikařit.“

Co jsou nutné kroky?

„Obnáší to celkem sedm bodů. V první řadě jsme přijali rezignaci místopředsedy FAČR Romana Berbra na jeho funkce v asociaci. Mimo jiné jsme odvolali Komisi rozhodčích s výjimkou Tomáše Bárty za LFA.“

Padl tedy i Jozef Chovanec.

„Ve světle toho, co víme, nemohla nastat jiná varianta. K odvolání došlo velmi významnou většinou.“

Měli jste nějaké informace od sázkovek, že probíhá něco nekalého?

„Ne, ani jediný podnět. Nic jsme nezaznamenali.“

Opravdu jste nic netušil o tom, jak se ovlivňují výsledky?

„Člověk slyší řadu příběhů, ale konkrétní indicie jsem neměl. Nebylo, s čím by člověk pracoval. Podle mě velmi málo lidí z fotbalového prostředí mohlo ty indicie mít. K něčemu takovému je schopna se dostat jen policie s využitím té techniky. Bez toho bychom se k tomu nedostali.“

Co to vše znamená pro fotbal?

„Je to útok na podstatu fotbalu. Ten zásah v Česku i v zahraničí bude velký.“