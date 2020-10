Kdo je kdo kolem Berbra a Rogoze: přehled všech 20 obviněných

Jiří Houdek

rozhodčí

Zkušený sudí, který se v nejvyšší soutěži objevil poprvé už v sezoně 2013/2014. V první lize odřídil jako hlavní dohromady 61 utkání, dalších 17 pak přidal coby videorozhodčí a jeho asistent. V říjnu loňského roku čelil obvinění olomouckých fotbalistů, že řídil duely Sigmy s Českými Budějovicemi pod vlivem alkoholu. „Nevím, co napíšete, vy jste to viděli taky. Co po mně chcete? Říct něco, abych tady skončil nebo abych skončil s fotbalem?“ bouřil tehdy kouč Hanáků Radoslav Látal. „My samozřejmě před zápasem alkoholické nápoje nepožíváme, máme to zakázané, je to standardní přístup, nikdy tyto věci neděláme,“ bránil se Houdek.