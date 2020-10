Už to začalo! Výslechy! Lampičky vyšetřovatelů svítí do očí vyšetřovaných. V obří kauze je mezi nimi i všemocný monarcha tuzemské kopané, exrozvědčík bolševické StB Roman Berbr (66).

V pátek ho sebrali kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Figuruje v obří kauze mezi dvacítkou obžalovaných z korupčního jednání.

„Trestní stíhání zahájil policejní orgán NCOZ, expozitura Ústí nad Labem,“ oznámila Vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová . A právě v Ústí začíná série snímků, na kterou se díváte. Jsou to první fotky Berbra po zatčení! Ocitl se v transportu policejní eskorty. Bez pout putoval zadržený v doprovodu příslušníků 196 kilometrů do Přeštic kousek od Plzně. Aby tam vstoupil do budovy banky. Strážci ho provázeli jak při cestě na záchodek na benzince, tak v cílovém místě. „Působil unaveně a odevzdaně,“ sdělil Blesku očitý svědek scény, při níž Berbr nastupoval do šedé dodávky.

K nedotknutelnému mocipánovi, který si v kruhu svých funkcionářských satrapů, rozhodčích a delegátů nechává říkat: „Taťka a Náčelník,“ to moc nesedí, ale vazba asi ani jemu nepřidá. Jeho obvykle sebevědomá legrace vypadá jinak! Bradáčová v souvislosti s trestním stíháním Berbra a spol. použila termíny jako zpronevěra, podplácení, přijetí úplatku a ve prospěch organizované zločinecké skupiny. U těchto trestných činů je horní sazba 6 let a 8 měsíců v base a fanoušci na sociálních sítích slibují, že až budou zase vpuštěni na stadiony, už nikdy nebudou skandovat: „Berbr ven!“

Roman Berbr v péči policejní eskorty. Vezli ho 196 kilometrů z Ústí do banky v Přešticích.







