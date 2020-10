Jak fungovali Berbr, Rogoz a spol.: úplatky i 100 tisíc, nátlak, počty gólů

2015. Rozbouřená doba... Dagmar Damková s Romanem Berbrem míří na výkonný výbor FAČR po příletu z kvalifikace na ME 2016 v Lotyšsku... • Archiv Sportu (Pavel Mazáč)

Policie podrobně rozebrala minimálně devět utkání. V sedmi z nich figuruje Slavoj Vyšehrad, kde působil v roli sportovního ředitele zadržený Roman Rogoz.

Devět zmapovaných ovlivněných zápasů Olympia Radotín - Dobrovice 1:0 (po penaltách), 4.5. 2019, ČFL, 26. kolo FK Loko Vltavín - Slavoj Vyšehrad 0:2, 29.5. 2019, ČFL, 34.kolo Živanice - Vyšehrad 1:2, 1.6. 2019, ČFL, 30. kolo Vyšehrad - Litoměřicko 7:1, 8.6. 2019, ČFL, 31. kolo Vyšehrad - Sokolov 2:1, 10.8. 2019, FNL, 4.kolo Vyšehrad - Motorlet 8:3, 22.2. 2020, příprava Bohemians B - Brozany 0:2, 8.3. 2020, ČFL, 16. kolo Vyšehrad - Líšeň 1:1, 30.5. 2020, FNL, 19. kolo Vyšehrad - MFK Chrudim 1:3, 7.6. 2020, FNL, 21. kolo

K „naklánění“ zápasů ve svůj prospěch používala obviněná skupina několik možností. Úplatky pro rozhodčí i hráče, nabízené kariérní postupy (nebo naopak hrozbu sešupu), delegace sudích podle potřeby. Obvinění, které zveřejnil server Lidovky.cz, ukazuje na skandál obřích rozměrů. A také detailně popisuje způsob práce, který někteří funkcionáři běžně používali.

Finanční motivace

Příkladem může být únorová příprava Motorletu na Vyšehradě, z níž hosté odešli s nakládačkou 3:8. V zápase šlo o to, aby „na základě domluveného signálu v přesně určené době padl předem určený počet gólů,“ jak popsala policie. „Cinklé“ utkání podle obvinění inscenoval vyšehradský sportovní ředitel Roman Rogoz, pomáhat mu měl další ze zadržených Michal Káník.

„Rogoz dne 17. února 2020 telefonicky ovlivnil prostřednictvím Patrika Filípka, sekretáře Komise rozhodčích FAČR, nominaci jím předem vybraného a domluveného hlavního rozhodčího Tomáše Grimma a asistenty rozhodčího Marka Janocha a Jiřího Kříže.“ Sudí na domluvený scénář kývli a odrazilo se to na konečném vysokém výsledku.

Finanční motivace hrála podle policejních informací roli také v březnovém duelu ČFL mezi béčkem Bohemians a Brozany. Zde se angažoval Martin Svoboda, nechvalně proslulý muž českého fotbalového zákulisí známý pod přezdívkou Chřestýš. Právě on měl pomoct zařídit, že zápas vyhrály hostující Brozany 2:0 i s přispěním ovlivněných rozhodčích.

„Nejpozději dne 27. března předal Svoboda Grimmovi finanční plnění za ovlivnění zápasu v přesně nezjištěné výši, který dále telefonicky dne 27. 3. 2020 informoval Marka Janocha a Janu Štychovu s tím, že si u něj mají vyzvednout svou část plnění, které s vědomím toho, že se jedná o odměnu za ovlivnění zápasu,“ citují lidovky.cz z obvinění.

Posun v kariéře za ovlivněný zápas

Obviněná skupina pracovala i skrze nátlak na rozhodčí. Na konci května 2019 se podle vyšetřovatelů rozhodli „pojistit“ utkání ČFL FK Loko Vltavín proti Vyšehradu, kde vládl Roman Rogoz. Osobně se měl angažovat také Roman Berbr, který den před zápasem zavolal hlavnímu sudímu Janu Cihlářovi.

„Sdělil mu, aby za slíbený postup mezi hlavní rozhodčí v profesionálních soutěžích svým výkonem rozhodčího ovlivnil utkání ve prospěch FC Slavoj Vyšehrad. Pokud by této nabídce nevyhověl, tak by mu byl postup do vyšší soutěže zrušen,“ popisuje akci obvinění.

Rogoz se podle policie v den zápasu sešel s Cihlářem a asistenty Zdeňkem Mudrou a Vladimírem Pastyříkem v restauraci McDonald’s na Zličíně, kde jim zopakoval instrukce. Setkat se měl také s hráčem z FK Loko Vltavín Martinem Uvírou.

„Dne 31. května 2019 na parkovišti benzinové stanice MOL v ulici Strakonická předal Martinovi Uvírovi hráči FK Loko Vltavín, z.s., finanční hotovost jako plnění za aktivní ovlivnění výsledku zápasu ve výši nejméně sto tisíc korun,“ zjistili vyšetřovatelé.

Zemětřesení ve FAČR! Berbr zadržen, 20 lidí obviněno z korupce

Vracení úplatků, delegace přes Chovance i Berbra

Další „pořešený“ zápas zaregistrovali detektivové v případě druholigového souboje Vyšehradu s Líšní z letošního května. „Rogoz jako sportovní ředitel FC Slavoj Vyšehrad na schůzce konané na stadionu Evžena Rošického v Praze ovlivnil prostřednictvím Jozefa Chovance, předsedy Komise rozhodčích FAČR, změnu původně na uvedený zápas nominovaných rozhodčích na jím předem vybraného hlavního rozhodčího. Z utkání byli staženi sudí Ondřej Cieslar, Vít Melichar a Dan Vodrážka. Jejich místa po intervenci zaujali Jan Cihlář a asistenti rozhodčího Pavel Vlasjuk a Petr Klupák,“ popsali podle Lidových novin vyšetřovatelé.

V pražském Orea Hotelu Pyramida, který je nedaleko strahovského sídla FAČR a dle zjštění zde probíhala řada důležitých schůzek, měl Rogoz předat rozhodčím 150 000 korun, aby utkání dopadlo ve prospěch Vyšehradu. Zápas ale skončil nerozhodně 1:1, tudíž sudí nesplnili zadaný úkol a částku vrátili. „Bezprostředně po odehraném utkání v prostoru kabin rozhodčích na stadionu Evžena Rošického v Praze vrátil Petr Klupák uvedenou finanční hotovost Romanovi Rogozovi zpět,“ zjistili vyšetřovatelé.

Zápas s Vyšehradem odskákal také Sokol Živanice v červnu 2019, kdy Vyšehrad bojoval o postup do druhé ligy. Berbr s Rogozem tentokrát podle obvinění zápas domluvili s hlavním sudím Robertem Hájkem. Také tím, že Hájkovi na zápas zařídili vhodné asistenty.

„Berbr udělil dne 15. května 2019 telefonicky pokyn Václavovi Kohoutovi, členovi Komise rozhodčích pro Čechy, který rozepisoval nominace rozhodčích na jednotlivá utkání, ačkoliv k tomuto neměl z titulu své funkce oprávnění, aby na výše uvedené utkání nominoval jako hlavního rozhodčího Roberta Hájka a dále asistenty rozhodčích Lukáše Raplíka a Gabrielu Hanákovou,“ uvedli vyšetřovatelé. Vyšehrad pak zvítězil 2:1, Hájek měl podle policie za zápas následně převzít nejméně 100 000 korun.