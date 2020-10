Bývalý hráč akademie jednoho z největších anglických klubů spáchal sebevraždu. Jeremy Wisten (†17) hrával za mládežnické výběry Manchesteru City po boku hráčů, kteří si již odbyli debut v A-týmu. Bleděmodrá část Manchesteru se tak ponořila do smutku.

Do Anglie přišel jako malé dítko se svými rodiči. Narodil se však v africké zemi Malawi. Svůj fotbalový talent rozvíjel už plně na ostrovech a v roce 2016 uspěl na zkoušce ve věhlasném klubu. Strávil zde několik let, ale nakonec byl akademií propuštěn a naposledy působil v mládežnickém týmu Altrincham Juniors FC. Jeho životní cesta skončila bohužel předčasně ve věku pouhých sedmnácti let. Příčinou nevratného rozhodnutí o spáchání sebevraždy byly deprese.

Tragická událost zasáhla jeho bývalé spoluhráče i klub. „Rodina Manchesteru City je zarmoucena informací o skonu bývalého hráče akademie Jeremy Wistena. Posíláme naše nejhlubší kondolence jeho rodině a přátelům. Naše myšlenky jsou s vámi v této přetěžké době,“ napsal účastník Ligy Mistrů na Twitter.

Ke kondolencím se přidali i hráči. „Příšerná zpráva. Odpočívej v pokoji,“ zareagoval stoper Aymerick Laporte. „Nejkrásnější duše, milovaná mnohými. Každý kdo ho znal, ví, že měl úsměv, který prozářil místnost. Odešel příliš brzy, ale nebude nikdy zapomenut. Navždy v našich srdcích. Milujeme tě.“ Takové dojemné rozloučení sepsal Cole Palmer, který s Jeremym působil v akademii, ale prosadil se narozdíl od něj až do prvního týmu.