Jak to chodilo v ČFL? Sázky na góly, došlo Herzánovi. Mluví o strachu

Byl překvapený, že se nekalosti v nižších soutěžích konečně začínají rozplétat, a také z toho, kolik rozhodčích v aféře figuruje. „Ty věci v té době kolikrát nedávaly smysl. Někdy ani nešlo o to, kdo vyhraje, ale o počet branek,“ vrací se bývalý záložník Ondřej Herzán do sezony 2018/2019, v níž hrál za Živanice a která je jednou z důležitých linek současné fotbalové kauzy.

Jedním z hlavních bodů aktuální kauzy okolo svazového místopředsedy Romana Berbra má být postup Vyšehradu v sezoně 2018/2019 z ČFL do druhé ligy. Právě v této sezoně jste vy osobně i váš předseda z Živanic Petr Špaček vystoupili proti poměrům v ČFL, hovořili jste o tom, že se píská tendenčně. Z tohoto pohledu vás tedy ani moc nepřekvapuje, co se nyní děje?

„Překvapuje mě to proto, že jsem si myslel, že se tím nikdo nebude chtít zabývat. Jsem rád, že konečně přišlo i na lidi, kteří možná dělali nekalé věci. Těší mě, že se vše dalo do pohybu. Budu sledovat, jak se celý případ bude vyvíjet dál. Hlavně doufám, že se to dotáhne až do konce.“

Když si zmíněnou sezonu vybavíte, zapadá vám do ní, co se nyní šetří?

„Když vezmu Vyšehrad, mluvilo se o tom, že chtějí postoupit. Upřímně řečeno, kdo chce jít výš, má v těchto soutěžích malinko podporu od rozhodčích. S tím se tak nějak počítalo. Na naše zápasy s Vyšehradem si pamatuji. U nich jsme hráli zrovna potom, co jsme v médiích proti poměrům v soutěži vystoupili. Musím říct, že v tomhle zápase pískali rozhodčí perfektně, prohráli jsme tam, ale neměli jsme si na co stěžovat. Lidí tam bylo víc než na kdejakém ligovém zápase, tam by si nikdo nic nedovolil. V domácím utkání jsem kvůli zranění nehrál. Hrálo se pár kol před koncem, oni potřebovali vyhrát. Jestli si dobře vybavuji, vyhráli gólem z penalty. Z tribuny jsem měl pocit, že rozhodčí to utkání zkušeně řídil tam, kam potřeboval. Věděl, kde jim má pomoct, přestože Vyšehrad měl v té době opravdu dobré mužstvo.“

Některé věci nedávaly smysl

Jak jste vnímali Vyšehrad během té sezony?

„Podle mě byla důležitá postava pana Rogoze (sportovní ředitel Vyšehradu), o něm jsem věděl už z dřívější doby, když ještě působil v Budějovicích. Slyšel jsem o něm různé historky. Bylo veřejným tajemstvím,