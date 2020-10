(R)evoluce podle Wengera: konec ofsajdu, jak ho známe, i Ligy národů

Od konce v Arsenulu před dvěma lety nepřijal už žádnou další nabídku na koučování. I tak může mít Arséne Wenger zásadní vliv na budoucnost fotbalu. Jako šéf rozvoje UEFA chce prosadit změny pravidel. Některé drobné, jiné zásadní. Chystá se třeba totálně překopat chápání a výklad ofsajdu, který by v jeho vidění světa hodně nahrával útočníkům. Ligu národů by úplně zrušil a auty by se ve fotbale kopaly.

Řešením je podle něj zrušení soutěže, jejíž premiérový ročník vyhrálo Portugalsko, a naopak větší počet velkých turnajů. Nejlíp každé léto po sezoně jeden. „Jeden světový a jeden evropský šampionát každý druhý rok by. To by zřejmě bylo to nejlepší řešení pro moderní dobu.“ Dočkáme se tak zkrácení intervalů fotbalových svátků ze čtyř let na dva?

„Když se zeptáte lidí na ulici, co je Liga národů, málokdo vám to dokáže vysvětlit. Musíme se jí zbavit a najít jasnější události, kterým každý rozumí,“ říká.

Ofsajd

Základní ofsajdové pravidlo říká, že útočící hráč nesmít být v době přihrávky brance blíž než předposlední hráč bránícího týmu (zpravidla poslední obránce). I se zavedením VARu se řeší každý centimetr, o který by mohla jakákoli část útočného hráče přesáhnout jakoukoli část hráče bránícího.

Wenger plánuje dát obrovskou výhodu útočícím hráčům: nehledala by se přesahující část těla, ale hráč by nebyl v ofsajdu, pokud by jakákoli část jeho těla byla jakkoli v přímce s obráncem. „Už by se nerozhodovalo o milimetrech a kousíčku útočníka za obrannou linií!“ obhajuje svůj nápad Wenger.

V praxi by bylo dovoleno, aby měl útočící hráč náskok celého těla na obránce, jen by musel mít třeba patu na úrovni špičky stíhajícího beka. Změna by se pochopitelně nelíbila obráncům. Při ofsajdech jde mnohdy o centimetry, teď by přibyl klidně i metr manévrovacího prostoru. „Žádné takové změny se aktuálně neplánují, ale jakákoli diskuze je vítána,“ okomentoval to Bryan Swanson ze Sky sports.