Muži na ní mohou oči nechat. A nejen ti, kteří se prohánějí po ledovatých oválech, na nichž běžně sbírá zlaté medaile její slavnější kolegyně Martina Sablíková. Aby ne, rychlobruslařka Jutta Leerdamová (21) byla vyhlášena nejkrásnější nizozemskou sportovkyní.

Tento mimosportovní titul přiřknul krásné Holanďance prestižní For Him Magazine (FHM), ovšem není to jediný úspěch, který mladá závodnice v posledním roce získala. Už v minulé sezoně totiž oslavila zlatou medaili jak z mistrovství světa, tak Evropy shodně na trati 1000 metrů a na kontě má také triumf ve světovém poháru.

K nastartování úspěšné kariéry mezi ženami kdysi úspěšné juniorce dopomáhá - co jiného - láska!

Dva roky totiž randí s reprezentačním kolegou a olympijským vítězem ze Soči 2014 Koenem Verweijem a nic nevadí, že on je o plných osm let starší. „Vlastně jsem si původně myslel, že je na mě příliš mladá,“ přiznal šampion, že se zprvu zdráhal sličnou Juttu oslovit. Srdci ale neporučíš. „Nakonec jsem se rozhodl první krok udělat a bylo to správné rozhodnutí. Ukázala se mnohem zralejší než její vrstevnice,“ dodal spokojeně.

Leerdamovou na Instagramu sleduje bezmála 600 tisíc lidí a v tomto ohledu legendární Sáblíkovou drtivě poráží. Dokáže ale časem na šampionátech a olympiádách posbírat tolik medailí co Češka?