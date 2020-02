Šampionka i v porážce. Jsi moje hrdinka, řekla Sáblíková zlaté Rusce | iSport.cz

Natalia Voroninová? To je ta, co je věčně třetí. Před sobotou měla ze světových šampionátů bronzů hned sedm. A také špatně spí. Ještě na startu šampionátu v Salt Lake City mluvila otevřeně o tom, jak ji trápí insomnie. Jenže ve své jízdě na 5000 metrů jela tak, jako by právě procitla po dlouhé noci.

Martina Sáblíková v přímém souboji porazila olympijskou šampionku Esmee Visserovou, která dojela do cíle neslavně po zadku, ve světovém rekordu 6:41,18 minuty. Jenže to nestačilo. Voroninová napálila neskutečné tempo a v závěru ho udržela. Sáblíkovou porazila o 2,16 sekundy a jako první rychlobruslařka v dějinách se na pětce dostala pod šest minut a čtyřicet sekund (6:39,02).

💥👏💪♀️ The world records keep tumbling @UtahOlympicOval! Sáblíková's ⏱️ lasts all of 10 minutes as 🇷🇺 Natalia Voronina clocks 6:39.02 to take 🥇😍!



The 🇨🇿 had won the last 🔟 world titles over 5000m!



🥈 @msablikova 🇨🇿

🥉 @esmee_visser 🇳🇱



▶ Stream - https://t.co/YZyNZOKsRS pic.twitter.com/ND3TpGw1Wi — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 15, 2020

A chvíli za cílem to byla Martina Sáblíková, která se na ni přímo na dráze usmála a nabídla jí ruku k blahopřejnému plácnutí. Žádná kyselost poražené šampionky. Sáblíková dávala soupeřce otevřeně najevo obdiv. Na stupních vítězů se k ní otočila celým tělem, když dostávala zlato, a nadšeně tleskala.

„Upřímně se raduju, jak jela, ten čas je výborný. Já mám skvělý pocit i za ni. Když jsem viděla, jak jede, byla to pohádka, hrozně hezky se na to koukalo,“ chválila Sáblíková.

Sama se musela srovnávat se surrealistickým zážitkem. Šampionát v Salt Lake City pro ni byl jako sen, zvlášť poté, co se jí nedařilo na lednovém mistrovství Evropy v Heerenvenu a poté si prožila týdny nejistoty. Jenže na utažském oválu nejdřív suverénně vyhrála závod na 3000 metrů a na pětce porazila rivalku Esmee Visserovou v úžasném světovém rekordu. Nizozemku za sebou nechala o rozhodných 5,58 sekundy.

„Já jsem samozřejmě nechtěla ten souboj prohrát. Obě jsme byly hodně nervozní. Závod to byl těžký, jezdila podobná kola jako já, tři kola před cílem nebylo vůbec jasný, jak to dopadne. Byla to supr jízda, nemám si co vyčítat,“ líčila Sáblíková.

Zlato v tu chvíli viselo na hranici nového světového rekordu. Voroninová ale v poslední jízdě ukázala, že se výzvy nebojí. Od prvního kola byla před Sáblíkovou a pomalu svůj náskok navyšovala na neuvěřitelné čtyři sekundy. Pak začala vadnout, ale šanci už nepustila.

Kdo nehraje, nevyhraje

„Měla jsem za sebou holky, které jsou na pětku výborné. Nebylo to tak, že bych si řekla, že už mě nikdo nepředjede,“ líčila Sáblíková, která připustila, že jí už během jízdy Voroninové došlo, že o zlato přijde. „Pětka je závod, kde nejtěžší jsou poslední čtyři kola. Ale když tři kola před cílem měla pořád tři a půl vteřiny, tak mi bylo jasné, že vyhraje. Světový rekord se nejezdí každý den, měla výborný závod, klobouk dolů před ní. Pod šest minut čtyřicet, to je pecka!“

Martina Sáblíková na mistrovství světa v Kanadě • Foto ČTK/AP

Kdo nehraje, nevyhraje. Přesně to řekl Pawel Abratkiewicz, polský kouč Voroninové, své závodnici před závodem. A ona se toho držela. Vsadila všechno do ďábelského tempa a získala odměnu. Svůj osobní rekord si zlepšila o víc než 11 sekund. Přispěla tak k velkému ruskému večeru. Světový rekord překonal také její krajan Pavel Kuližnikov na 1000 metrů (1:05,69).

„Nevěděla jsem, že jsem rychlejší než Martina. Až po 4600 metrech na mě trenér křičel, že jsem o dvě a půl sekundy rychlejší než Martina. Pomyslela jsem si, že když neupadnu, titul je můj,“ líčila Voroninová.

Na mistrovství světa Sáblíková nevyhrála závod na 5000 metrů poprvé od roku 2005. Tehdy v Inzellu jí bylo sedmnáct let a dojela sedmá. Od roku 2007 vyhrála na téhle trati na MS desetkrát za sebou. Teď se však raduje i ze stříbra.

„Nebudu zklamaná z druhého místa na mistrovství světa. Sice nemám po deseti letech zlato, ale zajela jsem svěťák. To, že ten čas někdo překoná, se stává. Byla jsem tam deset let,“ řekla Sáblíková.