Program MS v rychlobruslení 2020: kdy jede Martina Sáblíková? | iSport.cz

Medaile na evropském šampionátu letos Sáblíkové unikla o tři desetiny, na MS jí však kromě patnáctistovky a trojky čeká její oblíbená pětikilometrová trať, která se na ME nejela.

Na Salt Lake City má navíc krásné vzpomínky. Loni tu zajela světový rekord na 3 000 metrů, v roce 2007 si tu pak dojela pro první světové zlato na trojce i pětce. Od té doby nenašla Sáblíková na nejdelší distanci v rámci světových šampionátů přemožitelku.

V generálce na MS se Sáblíková blýskla nejlepším časem sezony na distanci 3 000 metrů. Po vleklých zdratovních problémech a nemocích, které ji trápí napříč sezonou to vypadá, že je česká šampionka ve formě a na MS se popere o obhajobu zlata na dvou nejdelších distancích, které ženy v Salt Lake City čekají.

„Spousta lidí si řekne, že mám doma dvacet zlatých medailí z mistrovství světa, že musím jasně vyhrát, ale tak snadné to není. Kdybych získala medaili, byla bych spokojená. Možná si někdo říká, že je to málo, ale pro mě by to bylo hrozně moc. Uvidíme, jak to půjde, mistrovství světa je vždycky hodně specifické a musí vám všechno vyjít. Všichni ví, že se mnou musí počítat, a stejně tak vím já, že musím počítat s nimi,“ uvedla před startem světového šampionátu Sáblíková.

České barvy bude v USA hájit i Nikola Zdráhalová, která by se měla představit na pětistovce, kilometru a společně se Sáblíkovou i na patnáctistovce.

Program MS v rychlobruslení 2020