Sedminásobný mistr světa Formule 1 je stále obestřen rouškou tajemna, co se týče jeho zdravotního stavu. Pár informací už ale přece jen prosáklo na povrch, a tak si je před blížícím se sedmým výročím nešťastné nehody pojďme zrekapitulovat.

Osudný den v životě fenomenálního pilota byl 29. prosinec roku 2013. Právě tehdy měl těžkou nehodu při lyžování ve francouzských Alpách. Při pádu narazil hlavou do kusu skály a utrpěl vážné poranění hlavy. Byl okamžitě transportován do nemocnice v Grenoblu. Tam byl uveden do umělého spánku a začal maraton procedur, které měly zajistit co nejlepší zotavení.

Po propuštění do domácí péče se veřejnost už dočkala pouze kusých informací o zdravotním stavu fanoušky milovaného »Schumiho«. Jednalo se většinou o vyjádření jeho přátel, kteří se dostali, alespoň k nějakým podkladům, nebo se s Michaelem dokonce setkali.

V září minulého roku podstoupil v té době padesátiletý pilot experimentální léčbu za pomoci kmenových buněk. Renomovaný odborník profesor Philippe Menasché se snažil regenerovat nervový systém. Dle vyjádření jeho blízkého přítele Jeana Todta se legendární jezdec nevzdává a bojuje, seč mu síly stačí, ovšem komunikace s ním už nikdy nebude stejná, jako bývala.

To vládce Formule 1 Bernie Ecclestone i nadále věří, že Michael bude jednoho dne schopen opět odpovídat na dotazy novinářů zcela sám. Jak se říká, naděje umírá poslední.

Ovšem vypadá to, že jméno Schumacher by se ve Formuli 1 mohlo objevit již velmi brzy. Dorůstá totiž syn Mick, který vládne pevnou rukou Formuli 2, která je považována za přípravu pro elitní seriál závodů. Je tedy možné, že v nejbližší době bude opět na stupních vítězů jméno, které je s formulemi spjato naprosto nerozlučně.