Na tenhle výjezd bude navždy vzpomínat. Bývalá tenisová reprezentantka Andrea Sestini Hlaváčková (34) vyrazila o víkendu na kole do přírody a dopadla jako boxer po pořádné nakládačce v ringu. Oteklý obličej celý od krve hovoří za vše.

„Tak jsem si to moje první velký kolo pořádně pokřtila,“ napsala kráska k fotografii, na které by ji možná ani vlastní dcerka nepoznala. Krvavé šlice i polovyražené zuby působily až děsivě. Nejednoho fanouška také řádně vystrašily.

„Nebojte a nelitujte mě prosím, už je to pryč,“ uklidnila Hlaváčková početnou skupinu sledujících na Instagramu. „Vysekala jsem se v neděli na lesní cestě. Prostě se mi to šprajclo a já letěla doslova na čumák. Jela jsem rovnou do nemocnice, kde mi zuby vrátili na místo, zafixovali a taky zašili ret a ošetřili rány. Teď už se jen hojím a pod rouškou to vlastně ani není vidět,“ dodala tenistka. Na výlet na novém kole za 42 tisíc korun, které teprve nedávno dostala od manžela Fabrizia, naštěstí nevzala malou dcerku Bibi.

Andrea může být také ráda, že měla na hlavě helmu, jinak mohla být utrpěná zranění po pádu o dost horší. „Den nebo dva jsem byla roztřesená, ale teď už se to hojí, já se naučila kousat zadními zuby a včera jsem sežrala dokonce i pytlík chipsů. No každopádně jsem kočka a to jsem si nemohla nechat pro sebe,“ napsala k tomu, jak jí aktuálně je..