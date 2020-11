Je jedním z nejlepších tenistů všech dob, Srba Novaka Djokoviče (33) ale také provází mnoho kontroverzí. Teď rozvířil vody opět. Po viditelně odchozeném zápase ve čtvrtfinále turnaje ve Vídni se na hlavu světové jedničky snáší hněv a vzniká mnoho teorií o dalších důvodech, kromě toho přiznaného.

Zcela nečekaně si připsal nejtěžší prohru kariéry s italským kvalifikantem Lorenzem Sonegem, pro kterého to naopak byla největší výhra v životě. Po zápase »Djoker« přiznal, že nevložil do svého výkonu příliš úsilí. „Udělal jsem to, co jsem potřeboval a proč jsem sem přijel. S dnešním výsledkem jsem naprosto srovnaný. Teď budu chvíli s rodinou doma v Srbsku. Jsem šťastný, že jsem zdravý a těším se na vyvrcholení sezony v Londýně,“ vysvětloval na tiskové konferenci.

Tím bez obalu přiznal, že jeho výkon ovlivnil fakt, že si už postupem do čtvrtfinále turnaje prakticky zajistil setrvání na prvním místě žebříčku ATP do konce letošní sezony. Podaří se mu to pošesté v kariéře, čímž vyrovná rekord legendárního Petea Samprase. O nic víc mu zřejmě ve Vídni nešlo.

To však namíchlo ředitele turnaje, který považoval tenistovo vyjádření za krajně nevhodné. „Myslím si, že taková prohlášení jsou zbytečná, i když si to myslíte, prostě to neřeknete na tiskové konferenci,“ nechal se slyšet v návaznosti na Srbova slova.

Přiznání o vypuštěném výkonu navíc nahrálo fámám o sázkových podvodech. Novak se ihned stal terčem různých spekulací a stín pochybností bude jen těžko smazávat, nicméně žádné podložené obvinění zatím na světlo světa nevyšlo.

Vše je jen v rámci dohadů. Samotný Novak si užívá spokojené rodinné chvilky, přesně tak jak avizoval. Jeho milovaná Jelena zveřejnila fotku, jak si ho do parády vzala dcerka Tara. „Nikdy nevypadal roztomileji,“ napsala k momentce, na které má připnutý modrý pramínek vlasů.