Djokovič se omluvil, ale...  Může se to stát znovu, hněv ke mně patří

Dva dny vstřebával čistý šok, na týden se zavřel doma v Bělehradě. Nyní už jde zase bojovat o vítězství. Novak Djokovič se vrací po vyloučení na US Open k zápasům, newyorský beton mění za římskou antuku. Ačkoliv byl v prvním veřejném vystoupení poté, co trefil čárovou sudí do krku, plný omluv a sebezpytování, zároveň upozornil: „Ač se budu snažit, nemůžu vyloučit, že se mi to už nikdy nestane. Výbuchy hněvu ke mně odjakživa patří.“

V pondělí načal 286. týden na prvním místě světového žebříčku. Vyrovnal tím druhého Peta Samprase a na 24 týdnů se přiblížil rekordu Rogera Federera. Pokud se nestane nic nepředvídatelného, Švýcara překoná příští rok v půlce března.

„V kariéře mám dva hlavní cíle. Toužím překonat Rogera a být nejdéle sloužící jedničkou. A taky vyhrát co nejvíc grandslamů. Myslím, že jsem stále na dobré cestě,“ pravil Novak Djokovič, tenisový vladař a momentálně také psanec.

Po osmifinále US Open prchnul zadními dveřmi bez tiskové konference. Pár hodin poté, co si vyslechl verdikt o diskvalifikaci, už stál na letišti. Ještě předtím se prý viděl s Laurou Clarkovou, rozhodčí, kterou nastřelil do ohryzku. „Ubezpečila mě, že je v pořádku a není zraněná. Mrzí mě, že jsem jí způsobil takový šok a drama kolem její osoby. Nezasloužila si to, dělala jen svou práci,“ kál se Djokovič před médii v Římě.

Ač některým přišel trest příliš drakonický, on o svém vyloučení nehodlal rozporovat. „Bylo to zcela nečekané a neúmyslné. Ale když takhle odpálíte míček, hrozí, že někoho můžete trefit. A pravidla hovoří jasně, trest jsem přijal,“ pravil třiatřicetiletý Srb, který na US Open přišel o všechny prize money (250 000 dolarů, 5,6 milionu korun) i body do žebříčku (180).

Djokovič nečeká, že by pro něj měl být návrat k tenisu příliš komplikovaný. Přijal radu Johna McEnroea, který ho pobídl, ať roli psance přijme za svou.

„Dva dny jsem byl v šoku, ale čas hojí rány. Možná to bude znít divně, ale jsem teď naladěný tak, že se s tím zážitkem musím spřátelit, protože ho až do konce života nevymažu z paměti. Ale rozhodně si nemyslím, že bych měl mít zásadní problém s návratem k tenisu,“ pronesl Djokovič, jenž je v Římě nasazený jako číslo 1 a ve finále se může střetnout s Rafaelem Nadalem, který se vrací na kurty.

Mallorčan Djokoviče politoval za kopec smůly, který v New Yorku měl, zároveň však upozornil: „Tohle byste neměli dělat. Je důležité se na kurtu ovládat, jinak se vám to může vymstít.“

Srb přiznal, že vzhledem k jeho temperamentu ho podobný problém mohl potkat už v minulosti. A zároveň nevyloučil, že něco takového ještě někdy může zažít. „Někdy se prostě taková situace přihodí. Nemůžu slíbit, že už nikdy víc něco podobného neudělám. Výbuchy hněvu ke mně odjakživa patří. Vynasnažím se, ale v životě je možné úplně všechno. Pokusím se maximálně poučit.“

Podle ohlasů na průběh US Open je opakování takové náhody v budoucnu méně pravděpodobné. Kromě dvou největších kurtů rozhodoval v New Yorku a dopadech míčků systém Hawk Eye Live, který přispěl k větší plynulosti a zrychlení utkání. Osvědčil se natolik, že už se vede debata, aby se na dalších akcích na betonu používalo výhradně video. Čároví sudí jako živé terče pro Djokoviče a další tenisty mohou rychle zmizet.