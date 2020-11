Jediný přítomný objekt ženského rodu byla v tu chvíli lavička náhradníků, ale to nevadí. Metrosexuál Cristiano Ronaldo (35) dobře věděl, že fotky jeho striptýzu k potěše dam všeho věku obletí svět.

Běžela 56. minuta zápasu italské Serie A, když Cristiano vstal ze střídačky, aby pomohl Juventusu porazit Spezii (4:1) na jejím hřišti. Chvilku se producíroval ve slipech vlastní značky, vyslechl »notičky« od trenérského asistenta a šel na věc.

Po osmnácti dnech války s čínskou chřipkou, kterou Ronaldo okomentoval slovy „tampon v nose je mrcha,“ zase řádil. Dal dva góly a ten druhý z penalty dloubákem à la Antonín Panenka. Poté, co ten slavný kousek české legendy provedl gólmanovi Spezie Ivanovi Provedelovi, promluvil o sobě v třetí osobě: „Cristiano je zpátky, a to je to nejdůležitější. Byl jsem na dlouhou dobu odstaven, přestože jsem neměl žádné příznaky a cítil jsem se dobře.“