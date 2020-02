Ve vzduchu, zády… Ronaldovy nůžky ho trefily do ruky, penalta budí rozruch | iSport.cz

Víc času na míči, ale to byla jedna z mála statistik, ve které byl Juventus v Miláně lepší. AC je sice v Serii až desáté se ztrátou propastných 22 bodů, ale Stefano Pioli nastavil taktiku na semifinále poháru tak, že jeho hráči přestříleli Juventus 11:4. Červenobílí vedli, když Gianluigiho Buffona překonal Ante Rebič, a úspěšně se bránili i v oslabení, přesto bude mít lepší pozici tým kolem Cristiana Ronalda.

Byl to právě hvězdný Portugalec, který si na začátku nastavení „zastříhal“ na hraně malého vápna. Jestli jeho efektní zakončení směřovalo na bránu, se už nedozvíme, protože ani ne po půl metru míč trefil ruku Davida Calabriu, lépe řečeno jeho loket.

Nebohý obránce, který předtím nedoskočil na centr, nemohl situaci nijak ovlivnit, Ronaldovi byl zády, navíc ve vzduchu, i tak se pískala penalta, kterou CR7 bez problémů proměnil.

Calabria stopped Ronaldo from scoring spectacular goal again AC Milan. He buried the penalty home to give Juventus the advantage in the second leg.pic.twitter.com/28U7tJ5HPa